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Тихановская прояснила свою позицию по Крыму

10 ноября 2020, 17:00  •  364 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Белорусская оппозиционерка перестала уклоняться от прямого ответа
Бывшая претендентка на пост президента Белоруссии, считающая себя победителем на прошедших в Республике выборах, наконец-то прояснила свою позицию по Крымскому полуострову. Светлана Тихановская заявила, что Крым принадлежит Украине.
При этом лидер оппозиционеров отметила, что такое суждение является ее личной точкой зрения. Тихановская подчеркнула, что делает это заявление не от имени президента Белоруссии, а просто озвучивает свою частную позицию.
Оппозиционерка предполагает, что у президента Республики, как и у самих белорусов, может быть другое мнение на сей счет, передает слова Тихановской РИА "Новости".
До этого Тихановская уходила от прямого ответа, заявляя, что Крым де-юре украинский, а де-факто российский.
Напомним, ряд мировых держав отказались признавать победу Александра Лукашенко на состоявшихся выборах. В итоге против президента Белоруссии были введены санкции. При этом в черный список европейцев вошли и другие видные личности Республики.

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