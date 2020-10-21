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Тихановская призывает белорусов к уничтожению страны - политолог

21 октября 2020, 20:10  •  95 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
Западные кураторы уготовили беглой домохозяйке ключевую роль в "украинском сценарии"
Выдвинутые бывшим кандидатом на пост белорусского президента Светланы Тихановской требования приведут страну лишь к экономическому упадку и краху государства. Такое заявление сделал политолог, главный редактор "Национальной обороны" Игорь Коротченко в эфире телеканала "Россия 1".
Эксперт уверен, что убийственные предложения беглой претендентки на должность главы республики надиктованы западными кураторами, которые вновь пытаются разжечь "оранжевые настроения" на российских границах.
Политолог не сомневается: дальше – хуже. Призывы Тихановской могут превратить страну во вторую Украину, и мир снова услышит истории о том, как в восточноевропейской стране возникнет хаос, сопровождаемый уничтожением несогласных с поменявшимся режимом.
"Поэтому те люди, которые, может быть, искренне выходят на протесты, должны понимать, чем все это может обернуться. Они уничтожают своих детей, семьи и будущее своей страны. Возникнет сплошная Украина. Вот что означает "рецепт Тихановской". Силовики должны понимать: "оранжевую гадину" нужно давить. Но давить тех, кто финансируется извне. С обычными протестующими необходимо вести политический диалог", – поделился мыслями политолог в эфире программы "60 минут".
Коротченко добавил, что каждая "цветная революция" на постсоветском пространстве не принесла людям ничего, кроме несчастья.
Ранее представитель общественного движения "Союз" Сергей Лущ заявил, что выдвинутые Тихановской условия приурочены самым последним сроком подачи предложений по Конституции Белорусии. Крайний для внесения желаемых изменений день – 25 октября.

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