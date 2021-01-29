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Тихановская призвала изменить формат "Люблинского треугольника"
29 января 2021, 21:05 • 87 • Политика
Киев поддержал идею белорусской оппозиционерки
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, сбежавшая в Литву после выборов в 2020 г. приняла участие в первой онлайн-встрече глав МИД стран "Люблинского треугольника" – Украины, Польши и Литвы. И тут же объявила, что формат союза нужно изменить.
Оппозиционерка отметила, что участвовала в мероприятии по приглашению министра иностранных дел Незалежной Дмитрия Кулебы.
"Это первый контакт лидера демократической Белоруссии с представителями Украины", – говорится в сообщении телеграм-канала Тихановской.
На встрече она призвала присутствующих принять более эффективные индивидуальные санкции в отношениях граждан Белоруссии, "причастных к фальсификации выборов и репрессиям", включая самого президента страны Александра Лукашенко. Также Тихановская считает необходимым сформировать международную коалицию для "упрощения перехода власти" в Республике.
"Предложила, чтобы "Люблинский треугольник" превратился в "Люблинскую четверку" – с участием демократической Белоруссии", – следует из релиза оппозиционерки.
Согласно сообщению, пан Кулеба поддержал инициативу Тихановской, заметив, что без соседней Республики объединение "является немного не полным". По его словам, нынешний диалог с беглой домохозяйкой "прошел в региональном формате".
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