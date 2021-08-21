Тихановская призвала белорусов готовиться к стачке и писать письма американским сенаторам

Белорусская оппозиция ищет способы удержаться в поле зрения западных покровителей

Первое лицо белорусской оппозиции Светлана Тихановская на этой неделе отметилась рядом заявлений и инициатив. Прежде всего, она призвала грузин «прекратить действие Межгосударственного соглашения о сотрудничестве Комитета госбезопасности Беларуси со Службой безопасности Грузии и обеспечить безопасность» тех граждан Белоруссии, которые находятся на территории Грузии. По её мнению, только такая мера «полностью соответствует национальным интересам Грузии в настоящий момент». Нет, вы не ослышались. Проигравшая выборы президента Тихановская лучше грузин знает, какие у них национальные интересы! О вмешательстве во внутренние дела суверенного государства ей, видимо, не рассказывали ни в Европе, ни в Америке.

После того, как прозвучали ценные указания грузинам, Светлана взялась за белорусский рабочий класс, призвав его «наращивать силы для стачки». Затем она объявила, что лидеры и активисты демократических сил составили целый список ЦУ, но теперь уже не грузинам, а белорусам – для «перамоги» БЧБ-оппозиции им надлежит не только распространять листовки у себя в подъезде и поддерживать белорусскую культуру «донатами и лайками», но и писать письма 11 сенаторам США, чтобы те повлияли на МВФ и заблокировали доступ к деньгам Фонда. Более того, у Тихановской есть чат-бот, который «разрабатывает для каждого зарегистрировавшегося конкретный набор действий». До чего дошёл прогресс!

На неделе с Тихановской побеседовал в Вильнюсе президент Европарламента Давид Сассоли. Светлана пообещала ему участвовать в проекте «Восточного партнёрства», несмотря на то, что Белоруссия отказалась от этого участия. «Устранился диктатор, а беларусский народ будет участвовать в Восточном партнёрстве, это в наших интересах», – заявила она. Народ она при этом, разумеется, не спрашивала.

Как сообщает официальный сайт С. Тихановской, с Сассоли она договорилась о своей поездке в Брюссель осенью – с тем, чтобы выступить в Европарламенте. Поговорили и про МВФ – дескать, если заморозить деньги Фонда для Белоруссии не получится, то проконтролировать, чтобы средства пошли на оплату вакцин и ИВЛ.

Дело в том, что МВФ выделяет средства для преодоления кризиса, связанного с пандемией коронавируса всем странам – членам Фонда, и Республика Беларусь в их числе с 1992 года. Всего МВФ раздаст таким образом 650 млрд долларов. Цель белорусской оппозиции – добиться того, чтобы МВФ нарушил общий регламент, исключив Белоруссию из списка получателей денег. Пока Тихановской не удаётся ничего в этом направлении сделать, но она рук не опускает – 20 августа написала воззвания к руководительнице МВФ Кристалине Георгиевой и министру финансов США Джанет Йеллен, призвав их «запретить режиму» доступ к выделяемым средствам, а если это не получится – запретить обменивать «чек» МВФ на свободно конвертируемые валюты. «До момента, пока в Беларуси не будут проведены новые свободные выборы», – пишет активистка. Переговоры о том же «Тихановская вела во время многих своих встреч в США», сообщает её сайт.

Светлану занесло настолько, что она заявила об «использовании ковида как биологического оружия в тюрьмах» Белоруссии. Видимо, уже приходится и такое выдумывать белорусской оппозиции, чтобы удерживать внимание «западных друзей». В ход идут бредни то про «общенациональную стачку», к которой якобы в поте лица готовятся белорусские рабочие, тут и там создавая подпольные стачкомы, то про биологическое оружие…

И пока что западные друзья белорусской оппозиции принимают её потуги понравиться за «смелую борьбую за демократию» и предлагают друг другу «продолжать оказывать давление на белорусский режим». Во всяком случае, Сассоли считает именно так.