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Тихановская призналась в желании попасть в Россию
01 декабря 2020, 18:05 • 165 • Политика
При этом экс-кандидат в президенты Белоруссии опасается поездки в нашу страну
Светлана Тихановская хотела бы попасть в Россию, но пока что сделать этого не может. Об этом лидер оппозиции с сожалением заявила в беседе с журналистами.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии призналась, что съездила бы с удовольствием, но опасается плачевного результата своего визита – Тихановская находится в уголовном розыске в РФ. Лидер оппозиции также добавила, что официальных попыток российских чиновников с ней связаться не было.
А вот были ли контакты неофициального характера, представители белорусской оппозиции не уточнили, передает РИА "Новости".
Тихановская находится в розыске как в Белоруссии, так и в России. В МВД объяснили, что таким образом Москва выполняет условия соглашения СНГ. Теперь экс-кандидат в президенты может забыть о диалоге с Владимиром Путиным, считает политолог.
Сама же Тихановская ранее высказалась о желании пообщаться с российским лидером.
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