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Тихановская признала провал протестов в Белоруссии

21 февраля 2021, 12:00  •  139 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оппозиционерка объяснила, почему люди перестали выходить на акции
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция "потеряла улицы". Она отметила, что на данный момент кажется, что они проиграли.
Оппозиционерка дала интервью швейцарской газете Le Temps, в котором объяснила причины провала протестных акций в Белоруссии. По ее словам, у протестующих попросту нет возможности сопротивляться насилию со стороны власти.
"У них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли. Я знаю, что белорусы устали, боятся. Но сегодня мы строим структуры для завтрашней борьбы", – приводит ее слова издание.
Сейчас, как сообщила Тихановская, оппозиция пытается объединить протестные инициативы среди рабочих групп населения, в том числе – врачей, учителей и полицейских. Стратегия заключается в том, чтобы лучше организовать народ и постоянно оказывать давление на действующий режим Лукашенко, прежде чем люди снова выйдут на протесты.
Тихановская заявила, что пока протестующие не готовы участвовать в протестах, однако она не исключила, что акции в Белоруссии продолжатся весной.
Ранее спецдокладчик в ООН Анаис Марин заявила, что вскоре у Запада может появиться новый инструмент давления на Александра Лукашенко. По ее словам, она обладает множеством доказательств применения силовиками методов насилия во время протестных акций в Республике.

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