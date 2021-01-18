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Тихановская пришла в восторг после отмены ЧМ по хоккею в Белоруссии
18 января 2021, 22:55 • 69 • Политика
Беглая домохозяйка дорвалась до игры, в которую собираются играть "преступники"
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская положительно отреагировала на перенос чемпионата мира по хоккею в Белоруссии, который должен был пройти в 2021 году. По словам политика, действующий президент республики Александр Лукашенко не смог "сделать вид, будто у него все под контролем".
Решение IIHF о переносе соревнований стало выражением "спортивной солидарности", спонсоров состязания, а также самих белорусов, которые "не собираются играть с преступниками".
"Чемпионат служит ширмой для страшного насилия со стороны режима. Это наша общая победа", – написала Тихановская в своем телеграм-канале.
Лидер оппозиции также заявила, что решение об отмене чемпионата стало результатом объединения людей. Однако все протестующие против действующей власти и сочувствующие, уверена экс-кандидат в президенты, могут вместе освободить политических заключенных и воспрепятствовать превращению Белоруссии в "лагерь".
Тихановская добавила, что лишь после новых выборов Минск может провести чемпионат по хоккею.
В СМИ заявляли ранее, что спонсорам соревнования поступали угрозы в отказе от сотрудничества в случае сохранения прежних дат проведения чемпионата.
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