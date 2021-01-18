Тихановская пришла в восторг после отмены ЧМ по хоккею в Белоруссии

Светлана Тихановская. Фото: Julius Kalinskas via www.imago-i/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Беглая домохозяйка дорвалась до игры, в которую собираются играть "преступники"

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская положительно отреагировала на перенос чемпионата мира по хоккею в Белоруссии, который должен был пройти в 2021 году. По словам политика, действующий президент республики Александр Лукашенко не смог "сделать вид, будто у него все под контролем".

Решение IIHF о переносе соревнований стало выражением "спортивной солидарности", спонсоров состязания, а также самих белорусов, которые "не собираются играть с преступниками".

"Чемпионат служит ширмой для страшного насилия со стороны режима. Это наша общая победа", – написала Тихановская в своем телеграм-канале.

Лидер оппозиции также заявила, что решение об отмене чемпионата стало результатом объединения людей. Однако все протестующие против действующей власти и сочувствующие, уверена экс-кандидат в президенты, могут вместе освободить политических заключенных и воспрепятствовать превращению Белоруссии в "лагерь".

Тихановская добавила, что лишь после новых выборов Минск может провести чемпионат по хоккею.

В СМИ заявляли ранее, что спонсорам соревнования поступали угрозы в отказе от сотрудничества в случае сохранения прежних дат проведения чемпионата.