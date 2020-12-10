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Тихановская припугнула белорусов мерами против коронавируса
10 декабря 2020, 14:45 • 146 • Политика
Ограничения против распространения эпидемии, которые в Белоруссии намного мягче, чем в Европе, она сочла террором
Железным занавесом назвала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявленные в республике меры против COVID-19. Решение властей ограничить перед Новым годом передвижение граждан через государственную границу, по ее мнению, возвращает Белоруссию во времена Сталина.
"Режим делает все, чтобы превратить нашу страну в современный ГУЛАГ – огромную тюрьму, где царит страх и насилие",
– говорится в заявлении Тихановской, проживающей в последние месяцы за пределами Белоруссии. Ранее она сообщила, что готова сесть на место Александра Лукашенко.
Накануне стало известно, что с 20 декабря 2020 г. белорусы смогут покинуть страну только на самолете, выезд за границу на наземном транспорте или по воде будет приостановлен из-за эпидемии коронавируса.
Белоруссия оставалась одной из немногих стран мира, госграницы которой были открыты в пандемию. В ЕС Минск за это сильно критиковали. В то же время простые европейцы протестовали против коронавирусных ограничений, введенных в их странах.
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