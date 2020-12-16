Тихановская предупредила белорусов о новых санкциях ЕС

Светлана Тихановская. Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com

Официально о расширении мер против Минска Брюссель планировал объявить позже

Санкции Евросоюза дополнительно распространят на 29 граждан Белоруссии и 7 юридических лиц. Об этом сообщила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в среду, 16 декабря. Примечательно, что в официальном журнале ЕС эту информацию планировали опубликовать лишь завтра, 17 декабря.

По словам Тихановской, это – не последнее ужесточение европейских мер против Минска. Уже в начале 2021 г. в ЕС намерены обсудить очередной – уже четвертый – пакет санкций. Свое мнение на этот счет оппозиционерка уже высказала министру иностранных дел ЕС Жозепу Боррелю на встрече 16 декабря.

"Речь шла о более жестких точечных экономических санкциях против пособников Лукашенко и компаний, которые репрессируют рабочих за их политические взгляды",

– говорится в официальном телеграм-канале Тихановской.

Ранее экс-соперница президента Александра Лукашенко выступила в Европарламенте, где призвала прекратить все контакты с Минском, в том числе на уровне бизнеса. В то же время она обратилась к представителям ЕС с просьбой помочь ей наладить контакты с Москвой. Как недавно признали оппозиционеры, самим им в Кремль никак не пробиться.