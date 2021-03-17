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Тихановская потребовала от США изолировать Лукашенко

17 марта 2021, 21:20  •  193 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: Vesa Moilanen via www.imago-imag/www.imago-images.de|www.globallookpress.com
Оппозиционер просит Запад пойти на крайние меры против Минска
Одна из лидеров белорусских протестующих, бывший кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская обратилась к Соединенным Штатам с просьбой ввести ограничительные меры против государственных предприятий Белоруссии, юридической системы и местных элит.
Оппозиционерка призвала администрацию Белого дома к использованию американской дипломатии для изоляции действующего главы государства Александра Лукашенко от остальной части мира.
Так, бывший кандидат на пост главы республики заявила, что считает такое решение одной из самых эффективных мер против действующих властей, о чем сообщила 17 марта, выступая на слушаниях в американском Конгрессе.
Согласно приведенным данным, мероприятие прошло в онлайн-формате. Политик во время выступления призвала Соединенные Штаты к задействованию своих дипломатических возможностей для того, что ограничить "режим Лукашенко", изолировав его от остальных государств.
Как отмечает РИА "Новости", беглый кандидат выступила с призывом об изоляции белорусских властей – "политически и экономически".
Ранее Тихановская выступила в онлайн-конференции с послами Евросоюза ООН, сделав схожее заявление. Белорусская оппозиционерка попросила западные государства ввести санкционные ограничения против судебной власти республики.
По словам экс-кандидата в президенты Белоруссии, таким образом Запад может оказать эффективное воздействие на Минск для помощи "независимым медиа" и "гражданскому обществу". Как считает лидер протестующих, в санкционный перечень должны попасть судьи, вынесшие обвинительные приговоры активным участникам протестов.

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