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Тихановская попросила ЕС о помощи в диалоге с Россией
15 декабря 2020, 20:20 • 65 • Политика
Лидер белорусской оппозиции захотела создать платформу для переговоров с Москвой
Светлана Тихановская обратилась за помощью к властям Европейского союза. Оппозиционерка попросила поспособствовать в создании специальной платформы, которая позволит вступать в открытый диалог с Россией.
Экс-кандидат на пост президента Белоруссии подчеркнула, что оппозиция с самого начала искала различные способы начать переговоры с Москвой.
"Мы много раз обращались к России, говоря, что мы открыты к диалогу. Мы обращались к Евросоюзу, к ОБСЕ с просьбой предоставить платформу для таких переговоров", – заявила Тихановская в интервью Deutsche Welle.
Глава белорусской оппозиции также добавила, что представители России должны сидеть за столом переговоров, ровно как и лидеры Украины, Литвы, Польши и других демократических стран, поскольку не желает договариваться о чем-либо в "кулуарах".
Однако, к своему сожалению, Тихановская отметила, что никаких официальных контактов с Россией у оппозиции не было.
Напомним, что ранее бывший кандидат на должность главы республики выступила в ЕС с призовом отказаться от экономических контактов с Минском и его союзниками.
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