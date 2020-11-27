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Тихановская похвасталась приглашением от Байдена на инаугурацию

27 ноября 2020, 15:05  •  75 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
Штаб беглого кандидата уже строит планы на встречу с избранным президентом США
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская получила от Джозефа Байдена приглашение на церемонию инаугурации президента Соединенных Штатов. Об этом она сообщила в беседе со СМИ.
Оппозиционерка добавила, что ее штаб уже планирует встречу с будущим главой США. После этого Тихановская проведет встречу с лидерами Великобритании и Норвегии.
Лидер оппозиционеров добавила, что ее штаб также намерен двигаться "на восток".
"Северные страны всегда были ярыми борцами за права человека. Они не отступают от своих ценностей и поддерживают нас. Они не признали Лукашенко и выражают с нами солидарность", – сообщила Тихановская в эфире "Белсат".
Политик также заявила о том, что пытается достичь договоренностей с лидерами иностранных государств по вопросу экономического давления в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и его администрации.
Ранее Тихановская заявила, что все договоренности действующей белорусской власти, заключенные с Москвой, необходимо аннулировать. Глава республики, по ее словам, не оправдал доверия населения, а все соглашения с РФ недействительны, так как суверенитет государства не может быть "предметом торга", несмотря на то, что Россия является для Белоруссии давним стратегическим партнером и союзником.

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