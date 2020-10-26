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Тихановская подогрела протест? В МВД Белоруссии рассказали о бесчинствах протестующих

26 октября 2020, 10:10  •  348 • Политика
По данным белорусского МВД, в воскресенье во время протестов в Минске было задержано порядка 120 человек. В ведомстве подчеркнули, что активисты начали забрасывать здание Центрального РУВД камнями, поэтому особо агрессивных участников несанкционированной акции пришлось задержать. Тем временем экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская подогрела протестные настроения, напомнив в своём Telegram-канале, что срок "народного ультиматума" истекает сегодня в полночь.
Тихановская в очередной раз пообещала, что если президент Белоруссии Александр Лукашенко не сложит свои полномочия 25 октября, то 26-го числа в стране начнётся "общенациональная забастовка".
В частности, Тихановская пригрозила в своём Telegram-канале продолжением массовых протестов, блокировкой автомобильных трасс и даже "обвалом продаж в государственных магазинах".
Тем временем силовики Минска начали проводить задержания особо агрессивных протестующих. Как рассказали в МВД Белоруссии, пока задержано порядка 120 человек.
По словам начальника минской милиции Ивана Кубракова, протестующие забросали камнями здание Центрального РУВД столицы, а также припаркованный служебный транспорт.
"Сотрудниками органов внутренних дел были задержаны активные участники, которые нападали на Центральное РУВД, а также те, кто устроил бесчинства в спальных районах. Всего задержано около 120 человек", - констатировал глава минской милиции.

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