Тихановская подогрела протест? В МВД Белоруссии рассказали о бесчинствах протестующих

Тихановская в очередной раз пообещала, что если президент Белоруссии Александр Лукашенко не сложит свои полномочия 25 октября, то 26-го числа в стране начнётся "общенациональная забастовка".

В частности, Тихановская пригрозила в своём Telegram-канале продолжением массовых протестов, блокировкой автомобильных трасс и даже "обвалом продаж в государственных магазинах".

Тем временем силовики Минска начали проводить задержания особо агрессивных протестующих. Как рассказали в МВД Белоруссии, пока задержано порядка 120 человек.

По словам начальника минской милиции Ивана Кубракова, протестующие забросали камнями здание Центрального РУВД столицы, а также припаркованный служебный транспорт.

"Сотрудниками органов внутренних дел были задержаны активные участники, которые нападали на Центральное РУВД, а также те, кто устроил бесчинства в спальных районах. Всего задержано около 120 человек", - констатировал глава минской милиции.