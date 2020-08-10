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Тихановская подала жалобу в Центризбирком по итогам выборов

10 августа 2020, 19:10  •  128 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: AP/TASS
В штабе оппозиционного кандидата не верят в официальные цифры
Основном конкурент на действующего лидера Белоруссии Александра Лукашенко оппозиционный внепартийный кандидат Светлана Тихановская, которая на президентских выборах уступает бацьке, подала жалобу в республиканский Центризбирком, сообщает РИА "Новости".
О таком шаге ранее уже извещали в ее штабе.
"Светлана приходила сегодня в ЦИК, жалоба подана", – цитирует РИА "Новости" представителя комиссии.
По последним данным, на состоявшихся накануне президентских выборах Лукашенко набирает 80,08% голосов избирателей, Тихановская – 10,09%.
Напомним, после оглашения предварительных итогов в Минске и некоторых других крупных городах страны начались массовые протесты. Правоохранители жестко пресекали очаги беспорядков, применив к митингующим силу. В результате штаб Тихановской предложил властям и Лукашенко сесть за стол переговоров, чтобы избежать более серьезного кровопролития.
По словам представителя кампании домохозяйки, в какой-то степени ответственность за беспорядки несет и сама оппозиция, одновременно действия руководства Республики по отношению к бастующим неприемлемы. Тихановская считает, что если протесты повторятся, они должны проходить исключительно в мирном ключе.
Между тем, ряд экспертов прогнозируют, что соперница Лукашенко, которую усиленно поддерживают на Западе, может из-за беспорядков угодить под уголовную статью. Власти уже объявили, что организаторов протестов ждет суровое наказание. Об этом предупредил оппозиционерку белорусский политолог, член республиканской Общественной палаты Николай Сергеев.
Впрочем, по мнению политолога, директора Центра изучения кризисного общества Максима Вилисова, у оппонентов Лукашенко для радикализации протестов просто нет ресурсов, т.к. элита страны объединена вокруг бацьки.
"Скорее всего, волна протестов быстро стихнет, и дальше можно ожидать каких-то многосторонних договоренностей", – сказал эксперт телеканалу "360".
С ним согласен и руководитель программы российских исследований белорусского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Юрий Царик. По его словам, из-за боязни попасть за решетку оппозиция не пойдет на радикальные меры, главным требованием в штабе Тихановской будет обнуление итогов выборов и проведения новых.

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