Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Раде не скрывают: Осенью украинцев ждёт катастрофа
Проект Шойгу с переносом столицы из Москвы объяснили на примере бегущих олигархо...
"Выйдут миллионы людей": Украинцев предупредили о новой революции
"Не нуждаемся в одобрительных кивках": Толстой выдал русский расклад О...
Главная / Политика

Тихановская перед годовщиной протестов потребовала изолировать Белоруссию

07 августа 2021, 20:45  •  142 • Политика
На днях исполнится ровно год с начала протестов в Белоруссии. Перед годовщиной бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к миру и потребовала изолировать республику.
По мнению Тихановской, миру следует перестать думать, что по поводу Белоруссии ничего нельзя решить без России. Она назвала республику независимой страной, а в "зависимость от России" её ставит исключительно Александр Лукашенко. Такое мнение она выразила в интервью немецкому изданию Spiegel.
Оппозиционерка уверена: Соединённые Штаты и Евросоюз должны позаботиться о "более мощных" санкциях против властей Белоруссии. То, что есть сейчас, она считает "половинчатыми мерами".
"Режим [в Минске] должен быть подвергнут политическому остракизму и полностью изолирован экономически и финансово", - произнесла Тихановская.
Она обвинила США и Великобританию в политической слепоте. Якобы они не представляют себе реальную ситуацию в Белоруссии.
Эти заявления были сделаны перед годовщиной протестов в Белоруссии. 9 августа прошлого года в стране прошли президентские выборы. На шестой срок был избран Александр Лукашенко. ЦИК обнародовал данные: за него проголосовали 80,1% населения. После этого народ вышел на улицы.
Чтобы разогнать массовые акции протеста, правоохранители и силовики использовали, в числе прочего, спецтехнику и спецсредства. Оппозиция уверена, что в Белоруссии на выборах победила Светлана Тихановская. В своей стране она не появлялась весь год. Сначала она выехала в Литву, а потом стала ездить по различным странам в поисках поддержки. На родине Тихановская является фигурантом нескольких уголовных дел, включена в список причастных к террористической деятельности.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





142
Источник
Похожие новости
07 августа 2021, 01:30
"Разрушено всё": Политолог одними цифрами подвёл итог 30 лет независимости Украины
07 августа 2021, 04:15
В Крыму оценили надписи в поддержку «Крымской платформы» в Симферополе
07 августа 2021, 01:30
Путину хватило трёх слов для оценки скандалов в Токио: "Ничтожны, бессмысленны, вредны"
07 августа 2021, 13:25
В России озвучили три фатальных шага Украины. В Незалежной уже говорят о распаде
07 августа 2021, 09:45
"Не хочу никогда пугать, но": Экс-депутат Рады спрогнозировал начало бунта радикалов
07 августа 2021, 04:15
Посол РФ прокомментировал заявление США о мониторинге выборов в ГД
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 августа 2021, 01:30
"Разрушено всё": Политолог одними цифрами подвёл итог 30 лет независимости ...
07 августа 2021, 04:15
В Крыму оценили надписи в поддержку «Крымской платформы» в Симферополе
07 августа 2021, 01:30
Путину хватило трёх слов для оценки скандалов в Токио: "Ничтожны, бессмысленны, ...
07 августа 2021, 13:25
В России озвучили три фатальных шага Украины. В Незалежной уже говорят о распаде
07 августа 2021, 08:50
Бывший соцлагерь разочаровался в Европе и создает свой союз
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 августа 2021, 09:50
Борцов с Россией лишили денег
04 августа 2021, 08:25
Украина реформировала энергетику, как никогда не сможет Россия
01 августа 2021, 18:05
"Принимать первый удар не будем": Русских обвинили в провокациях в Чёрном море
06 августа 2021, 07:10
"Выйдут миллионы людей": Украинцев предупредили о новой революции
07 августа 2021, 13:25
В России озвучили три фатальных шага Украины. В Незалежной уже говорят о распаде
03 августа 2021, 06:45
Китайские военные эксперты описали бой русского десанта и американских штурмовиков
04 августа 2021, 07:30
"Вглядитесь в Зеленского": Экс-премьер назвал причину провальной политики Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.