Тихановская перед годовщиной протестов потребовала изолировать Белоруссию

На днях исполнится ровно год с начала протестов в Белоруссии. Перед годовщиной бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к миру и потребовала изолировать республику.

По мнению Тихановской, миру следует перестать думать, что по поводу Белоруссии ничего нельзя решить без России. Она назвала республику независимой страной, а в "зависимость от России" её ставит исключительно Александр Лукашенко. Такое мнение она выразила в интервью немецкому изданию Spiegel.

Оппозиционерка уверена: Соединённые Штаты и Евросоюз должны позаботиться о "более мощных" санкциях против властей Белоруссии. То, что есть сейчас, она считает "половинчатыми мерами".

"Режим [в Минске] должен быть подвергнут политическому остракизму и полностью изолирован экономически и финансово", - произнесла Тихановская.

Она обвинила США и Великобританию в политической слепоте. Якобы они не представляют себе реальную ситуацию в Белоруссии.

Эти заявления были сделаны перед годовщиной протестов в Белоруссии. 9 августа прошлого года в стране прошли президентские выборы. На шестой срок был избран Александр Лукашенко. ЦИК обнародовал данные: за него проголосовали 80,1% населения. После этого народ вышел на улицы.

Чтобы разогнать массовые акции протеста, правоохранители и силовики использовали, в числе прочего, спецтехнику и спецсредства. Оппозиция уверена, что в Белоруссии на выборах победила Светлана Тихановская. В своей стране она не появлялась весь год. Сначала она выехала в Литву, а потом стала ездить по различным странам в поисках поддержки. На родине Тихановская является фигурантом нескольких уголовных дел, включена в список причастных к террористической деятельности.