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Тихановская озвучила тактику по референдуму для противников Лукашенко

22 ноября 2021, 09:40  •  131 • Политика
Фото: president.gov.by
Оппозиция призвала белорусов участвовать в плебисците
Всенародное голосование об изменении конституции Белоруссии необходимо превратить в референдум о недоверии Александру Лукашенко. Об этом заявила экс-кандидат в президенты РБ Светлана Тихановская. В то же время она призвала сограждан пойти на избирательные участки.
"Год назад мы с вами требовали новые выборы. Прошло больше года, но вместо этого нам предлагают "референдум", который не дает людям выбора", – отметила Тихановская.
Лидер белорусской оппозиции предложила противникам действующего режима сделать всенародное голосование по изменению конституции РБ недействительным. Она подчеркнула, что на этот шаг должны пойти граждане, которые не согласны с нарушениями законов.
По словам Тихановской, референдум назначен на февраль следующего года. Она считает, что представленные на голосование вопросы не имеют никакого значения, так как сам плебисцит якобы является "фикцией, призванной всех обмануть".
Ее позицию поддержал экс-министр культуры Белоруссии Павел Латушко. Он заявил, что власти пошли на имитацию референдума для возвращения утраченной после президентских выборов легитимности. Кроме того, по версии основателя НАУ, белорусский режим стремится создать "иллюзию перемен" для России и западных стран. Политик также уверен, что Лукашенко хочет узаконить свое вечное правление.
Вместе с Тихановской и Латушко также выступили другие представители оппозиции, которые озвучили целый ряд обвинений в адрес властей Белоруссии. Противники Лукашенко подчеркнули, что граждане не должны бойкотировать референдум. Они призвали белорусов прийти на избирательные участники и испортить бюллетени.
"Недействительный бюллетень – это официальное выражение вашей воли. Это действие, которое означает, что вы против того, чтобы мы были страной с политзаключенными, что вы против насилия и бесконечных кризисов", – добавил Латушко.
Напомним, ранее политолог Александр Класковский раскрыл планы Александра Лукашенко после конституционного референдума. По версии эксперта, белорусский правитель хочет оставить за собой пост президента и параллельно с ним возглавить ВНС. 

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