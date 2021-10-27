Тихановская отказалась считать Лукашенко своим соперником

Светлана Тихановская. Фото: Mark Thomas / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Оппозиционерка призналась, что раньше не интересовалась политикой

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая после скандальных выборов была вынуждена покинуть родину, дала большое интервью главреду радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову. Лидер оппозиции рассказала о своей карьере, об отношении к Александру Лукашенко и о муже Сергее, который ожидает приговора суда по политическому делу.

Тихановская назвала действующего главу государства бывшим президентом Белоруссии, который отказывается покидать свой пост даже после поражения на выборах. Она заявила, что не считает Лукашенко своим соперником.

"Он мог бы остаться в истории Белоруссии как первый президент страны, но стал преступником, который ради власти готов избивать людей, сажать в тюрьмы и таким образом продлевать свой срок у власти", – отметила Тихановская.

Она также подчеркнула, что раньше не интересовалась политикой, как и большинство белорусов, но решила поддержать других кандидатов в президенты. Напомним, наиболее сильные политики и активисты по разным причинам не были допущены до выборов в РБ.

К примеру, муж Светланы, оппозиционный блогер Сергей Тихановский, обвиняется в организации массовых беспорядков. Мужчине грозит до 15 лет тюремного заключения. Политик отметила, что сегодня у нее нет возможности общаться с супругом, информацию она получает только через адвокатов.