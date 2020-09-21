Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Перешедший на сторону России подполковник СБУ рассказал, что творят американцы в...
Новая дерзость ВВС США обернулась позорным побегом в Сирии: Русские терпеть не с...
"Ты бы, Света, жарила котлеты": Встреча "тиранов" вызвала не...
«А что делать, если по нам ударят «Градами»?» – британский инструктор оконфузилс...
Главная / В мире

Тихановская отказалась от президентства в Белоруссии: Для России - своя легенда

21 сентября 2020, 15:55  •  189 • В мире
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не собирается быть руководителем страны. Она отметила, что одним из пунктов её предвыборной кампании было проведение честных выборов и затем уже избрание нового лидера. "Я уверена, что это будет очень сильный лидер, с которым господин Путин нашел бы о чём договориться", - подчеркнула Тихановская.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская высказалась о своих политических амбициях. Она заявила, что не позиционирует себя как будущего лидера страны.
Тихановская напомнила об основных пунктах своей избирательной программы. Среди них был пункт о том, что в Белоруссии нужно провести честные и открытые повторные выборы. А уже на них выбрать лидера нации.
"И уже на этих выборах будет выбран президент. Я уверена, что это будет очень сильный лидер, с которым господин Владимир Путин нашёл бы о чём договориться и разговаривал бы с ним как с равным, если он не видит во мне человека, с которым он может поговорить", - заявила Тихановская в интервью РБК.
Напомним, что до этого в Кремле неоднократно подчёркивали, что считают прошедшие в Белоруссии выборы легитимными. А президента Белоруссии Александра Лукашенко - законно избранным руководителем государства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



189
Источник
Похожие новости
20 сентября 2020, 15:10
Разгадка, кто отравил Навального, "обнаружилась" в анекдоте про трёх хрюшек
21 сентября 2020, 14:05
Большая война неизбежна: Запад спланировал будущее без России
21 сентября 2020, 09:30
Для этого и была нужна поправка в Конституцию России: Школы США пытаются разрушить институт семьи
20 сентября 2020, 16:00
«Продолжают вводить в заблуждение»: в МИД РФ опровергли заявления США о восстановлении санкций ООН против Ирана
20 сентября 2020, 15:10
Уговорила-таки: Меган Маркл ведёт принца Гарри на американское ток-шоу
20 сентября 2020, 15:10
Джонсон предупредил британцев о новой волне пандемии: "Боюсь, уже абсолютно неизбежно"
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 сентября 2020, 12:15
"Встреча вышла неожиданной": Су-57 оглушил и ослепил радары США
21 сентября 2020, 02:10
"Жара" в Белоруссии: В Минске - задержания, в Бресте - слезоточивый газ и с...
21 сентября 2020, 07:40
У России есть "козырь в рукаве", чтобы забрать Белоруссию и Украину: слово ...
21 сентября 2020, 06:45
Под Львовом готовят десант для высадки в Москве
21 сентября 2020, 09:30
Украинцы передали часть русского наследства Китаю: в Пекине "чуть не расплакалис...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 сентября 2020, 19:50
Лукашенко получил прозрачный намёк от Путина. Без слов
18 сентября 2020, 08:10
Нестыковки с фото Навального после комы: Tagesspiegel привёл убедительные доказательства
17 сентября 2020, 00:05
Военное превосходство РФ в Чёрном море стало абсолютно неприличным – киевский эксперт
19 сентября 2020, 07:05
"Может шваркнуться": Баранец оценил новые инструкции российским военным
14 сентября 2020, 17:05
Вторая волна коронавируса: где в сентябре ввели карантин и что ждет Россию
15 сентября 2020, 00:25
Лукашенко оставили у власти, но с условием: Ещё 2-3 года...
20 сентября 2020, 16:05
Мария Певчих рассказала, что случилось с Навальным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.