Тихановская отказалась от президентства в Белоруссии: Для России - своя легенда

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская высказалась о своих политических амбициях. Она заявила, что не позиционирует себя как будущего лидера страны.

Тихановская напомнила об основных пунктах своей избирательной программы. Среди них был пункт о том, что в Белоруссии нужно провести честные и открытые повторные выборы. А уже на них выбрать лидера нации.

"И уже на этих выборах будет выбран президент. Я уверена, что это будет очень сильный лидер, с которым господин Владимир Путин нашёл бы о чём договориться и разговаривал бы с ним как с равным, если он не видит во мне человека, с которым он может поговорить", - заявила Тихановская в интервью РБК.

Напомним, что до этого в Кремле неоднократно подчёркивали, что считают прошедшие в Белоруссии выборы легитимными. А президента Белоруссии Александра Лукашенко - законно избранным руководителем государства.