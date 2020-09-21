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Тихановская отказалась от президентства в Белоруссии: Для России - своя легенда
21 сентября 2020, 15:55 • 189 • В мире
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не собирается быть руководителем страны. Она отметила, что одним из пунктов её предвыборной кампании было проведение честных выборов и затем уже избрание нового лидера. "Я уверена, что это будет очень сильный лидер, с которым господин Путин нашел бы о чём договориться", - подчеркнула Тихановская.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская высказалась о своих политических амбициях. Она заявила, что не позиционирует себя как будущего лидера страны.
Тихановская напомнила об основных пунктах своей избирательной программы. Среди них был пункт о том, что в Белоруссии нужно провести честные и открытые повторные выборы. А уже на них выбрать лидера нации.
"И уже на этих выборах будет выбран президент. Я уверена, что это будет очень сильный лидер, с которым господин Владимир Путин нашёл бы о чём договориться и разговаривал бы с ним как с равным, если он не видит во мне человека, с которым он может поговорить", - заявила Тихановская в интервью РБК.
Напомним, что до этого в Кремле неоднократно подчёркивали, что считают прошедшие в Белоруссии выборы легитимными. А президента Белоруссии Александра Лукашенко - законно избранным руководителем государства.
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