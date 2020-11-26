Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крымский таран корабля ВМС США попал на видео: Русские выполнили угрозу
Госсекретарь Байдена заявил о главной ошибке США и немедленно оскорбил Путина
На Украине признали вину в крушении MH17
Десятки тысяч украинских силовиков перешли на сторону России – генпрокуратура
Главная / Политика

Тихановская отказалась от договоренностей с Россией

26 ноября 2020, 16:10  •  94 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: GRZEGORZ KRZYZEWSKI/FOTONEWS via/www.globallookpress.com
Беглая домохозяйка не собирается проводить интеграцию с северным соседом
Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская выступила за отмену всех соглашений и договоренностей действующего президента республики Александра Лукашенко. По словам политика, глава государства уже не может пользоваться поддержкой населения.
Тихановская заявила, что все соглашения лидера необходимо пересмотреть. Более того, правительство, которое придет ему на смену, обязано аннулировать все сделки и договоренности своего предшественника, о чем сообщается в Телеграм-канале оппозиционерки.
Политик добавила, что белорусская оппозиция поддерживает дружественные и партнерские связи с Россией, однако государственный суверенитет не может являться "предметом торга".
Ранее стало известно о том, что бывший кандидат на должность президента Белоруссии выступила за признание силовых структур ГУБОПиК и ОМОН террористическими организациями. Тихановская встретилась с главой МИД Нидерландов Стефаном Блоком, пообещавшим ей оказать необходимую поддержку в этом вопросе.
Также Тихановская анонсировала введение новых санкций в отношении действующей белорусской власти со стороны Евросоюза.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



94
Источник
Похожие новости
26 ноября 2020, 00:35
Россия на пороге научного прорыва в космосе
26 ноября 2020, 07:00
Скабеева продолжает троллить оскорбившего Россию Гордона: "Реально псих Дима" счастлив..."
26 ноября 2020, 03:20
Госсекретарь Байдена будет мстить России за дедушку? Блинкен публично припомнил гонения
26 ноября 2020, 10:40
Кравчук устроил истерику на переговорах по Донбассу
26 ноября 2020, 10:40
Есть дела поважнее: ликующий после победы Байдена Киев жестко осадили
26 ноября 2020, 05:10
"Махать дубиной не собираемся, но…": Пушков сделал Google последнее предупреждение
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 ноября 2020, 16:30
Крымский таран корабля ВМС США попал на видео: Русские выполнили угрозу
22 ноября 2020, 11:20
Поросячий восторг и злорадство: Аксенов припомнил украинским властям водную блокаду Крыма
24 ноября 2020, 15:35
«Штурм Донецка был сорван из-за предательства»
20 ноября 2020, 02:30
"Всё, эта лавочка закрывается": В России хотят запретить строить апартаменты
21 ноября 2020, 01:25
"Кровь будет на их руках": Путин удивился словам Лаврова о торможении договорённостей по Карабаху
20 ноября 2020, 00:40
"Украина проиграла главное": Эксперт определил судьбу газохранилищ Незалежной
20 ноября 2020, 06:10
Канадский доктор разбил все меры борьбы с COVID: "Люди ходят, повинуясь, как лемминги"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.