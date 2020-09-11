|
Тихановская осталась довольна позицией Кремля по протестам в Белоруссии
11 сентября 2020, 14:50 • 16 • Политика
Москва не торопится помогать Лукашенко, который сам испортил с нею отношения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед выборами перевел Россию в разряд врагов. Поэтому сейчас Кремль занял отстраненную позицию, наблюдая за событиями в Минске. Так видит ситуацию лидер белорусских оппозиционеров Светлана Тихановская.
"Путин поддерживает его (Лукашенко – прим.ред.), но не очень активно. По крайней мере, не послал военных, просто стоит рядом и наблюдает",
- отметила Тихановская в интервью польской газете Rzeczpospolitа. По ее мнению, Лукашенко мечется из стороны в сторону: перед выборами объявил врагом Россию, даже ее мужа Сергея Тихановского посадил за так называемые "связи с Москвой". Сейчас Минск объявил врагами Варшаву, Вильнюс и даже Прагу. "Никто не слушает эти бредни", – уверена оппозиционерка.
Она отметила, что сама поддерживает тесный контакт с белорусами, в частности, с членами Координационного совета по трансферу власти. Вернуться в Белоруссию планирует, но позже, когда там станет безопасно. Пока же она останется за границей, где уже учатся ее дети, и даже планирует большое международное турне. По ее мнению, протесты в Республике не закончатся, пока Лукашенко не уйдет. Главное – чтобы Москва не решила вмешаться.
"Мы просим Россию, как и остальные страны, уважать наш суверенитет. (…) Тем более, что нет никаких причин для ввода войск, у нас мирные демонстрации, направленные против одного человека", – подчеркнула Тихановская.
Отметим, что это авторитетное польское издание представляет Тихановскую читателям как "избранного президента Белоруссии". А накануне Литовский сейм принял специальное постановление, в котором Тихановская названа "главой Белоруссии в изгнании".
Часть западных стран считают, что полномочия Лукашенко истекают 5 ноября 2020 года. Россия, Китай и ряд других стран признали состоявшимися выборы президента Белоруссии 9 августа, на которых победил Лукашенко. В ближайшее время состоится визит белорусского лидера в Москву, подтвердили в Кремле.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
16
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 сентября 2020, 01:10
|
06 сентября 2020, 18:25
|
09 сентября 2020, 01:25
|
09 сентября 2020, 03:15
|
06 сентября 2020, 02:50
|
07 сентября 2020, 09:05
|
07 сентября 2020, 22:50