Тихановская оправдалась за видео после побега в Литву: "Было важно, чтобы люди меня не осудили"

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попыталась оправдаться за видео, которое записала сразу после побега в Литву. Её слова передаёт польский телеканал "Белсат".

Речь идёт о видео, в котором Тихановская оправдывает свой побег из Белоруссии тем, что она всего лишь "слабая женщина", а не лидер белорусской оппозиции. Также она призывала белорусов прекратить протесты и разойтись по домам. Однако после получения политического убежища в Литве Тихановская резко передумала и снова заявила о себе как о национальном лидере Белоруссии.

Когда мне пришлось уехать, я очень переживала, как люди это воспримут, честно. Я записала это видео ужасное, объяснила, как смогла. И для меня было очень-очень важно, что люди меня не осудили в тот момент, поддержали, - сказала Тихановская в интервью "Белсат" по итогам поездки в Польшу.

По её словам, она очень боялась, что белорусы скажут, что она их бросила. Однако, отметила Тихановская, люди продолжили поддерживать её, и это придало ей новых сил двигаться дальше.

Также политик рассказала, что в ходе визита в Польшу впервые почувствовала себя государственным лидером. Она впервые проехала в президентском кортеже и полетала на вертолёте.

Напомним, что Литва, где Тихановская получила убежище, признала её "избранным президентом Белоруссии". Соответствующую резолюцию принял литовский сейм. Таким образом, она пошла по тому же пути, что и самопровозглашённый президент Венесуэлы Хуан Гуайдо. Его признали США и их сателлиты в Южной Америке, однако попытка политика взять власть в стране обернулась громким провалом. Сейчас о нём почти ничего не слышно.