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Тихановская оправдалась за видео после побега в Литву: "Было важно, чтобы люди меня не осудили"
11 сентября 2020, 08:25 • 52 • Политика
Тихановская объяснила запись "ужасного" видео о причинах отъезда. "Объяснила, как смогла. И для меня было очень-очень важно, что люди меня не осудили в тот момент, поддержали", - оправдалась экс-кандидат в президенты Белоруссии.
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попыталась оправдаться за видео, которое записала сразу после побега в Литву. Её слова передаёт польский телеканал "Белсат".
Речь идёт о видео, в котором Тихановская оправдывает свой побег из Белоруссии тем, что она всего лишь "слабая женщина", а не лидер белорусской оппозиции. Также она призывала белорусов прекратить протесты и разойтись по домам. Однако после получения политического убежища в Литве Тихановская резко передумала и снова заявила о себе как о национальном лидере Белоруссии.
По её словам, она очень боялась, что белорусы скажут, что она их бросила. Однако, отметила Тихановская, люди продолжили поддерживать её, и это придало ей новых сил двигаться дальше.
Также политик рассказала, что в ходе визита в Польшу впервые почувствовала себя государственным лидером. Она впервые проехала в президентском кортеже и полетала на вертолёте.
Напомним, что Литва, где Тихановская получила убежище, признала её "избранным президентом Белоруссии". Соответствующую резолюцию принял литовский сейм. Таким образом, она пошла по тому же пути, что и самопровозглашённый президент Венесуэлы Хуан Гуайдо. Его признали США и их сателлиты в Южной Америке, однако попытка политика взять власть в стране обернулась громким провалом. Сейчас о нём почти ничего не слышно.
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