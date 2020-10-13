Тихановская объявила приказ Лукашенко

Светлана Тихановская. Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com

Не присоединившихся к протестам белорусов назвали соучастниками террористического режима

Через 13 дней в Белоруссии начнется общенациональная забастовка, блокировка всех дорог и закрытие магазинов. Об этом предупредила находящаяся в Литве лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Избежать коллапса получится в единственном случае: если президент Александр Лукашенко до 25 октября выполнит подписанный оппозиционеркой приказ:

Лукашенко должен объявить об уходе. Насилие на улицах должно остановиться полностью. Все политзаключенные должны быть освобождены.

Свои требования Тихановская опубликовала в телеграм-канале. Она уточнила, что это не просто ультиматум – это "приказ".

Одновременно она обратилась к населению республики. По ее словам, в течение ближайших 13 дней белорусы должны готовиться к уличной акции мирного протеста "Народный Ультиматум". Присоединиться к ней должен каждый. В противном случае человек будет считаться "соучастником террора"

"Если вы не сделаете этого – значит это вашими руками сейчас избивают наших бабушек и дедушек",

– заявила Тихановская.



Ранее Тихановская поделилась своими требованиями к президенту РФ Владимиру Путину. Однако пока о подобных переговорах можно забыть – белорусская оппозиционерка числится на территории России в розыске.