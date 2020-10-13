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Тихановская объявила приказ Лукашенко

13 октября 2020, 15:55  •  25 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
Не присоединившихся к протестам белорусов назвали соучастниками террористического режима
Через 13 дней в Белоруссии начнется общенациональная забастовка, блокировка всех дорог и закрытие магазинов. Об этом предупредила находящаяся в Литве лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.
Избежать коллапса получится в единственном случае: если президент Александр Лукашенко до 25 октября выполнит подписанный оппозиционеркой приказ:
  1. Лукашенко должен объявить об уходе.
  2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.
  3. Все политзаключенные должны быть освобождены.
Свои требования Тихановская опубликовала в телеграм-канале. Она уточнила, что это не просто ультиматум – это "приказ".
Одновременно она обратилась к населению республики. По ее словам, в течение ближайших 13 дней белорусы должны готовиться к уличной акции мирного протеста "Народный Ультиматум". Присоединиться к ней должен каждый. В противном случае человек будет считаться "соучастником террора"
"Если вы не сделаете этого – значит это вашими руками сейчас избивают наших бабушек и дедушек",
– заявила Тихановская.
Ранее Тихановская поделилась своими требованиями к президенту РФ Владимиру Путину. Однако пока о подобных переговорах можно забыть – белорусская оппозиционерка числится на территории России в розыске.

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