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Тихановская объявила Лукашенко трибунал

13 ноября 2020, 21:05  •  38 • Политика
Светлана Тихановская. Фото:via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Западная любимица назвала бацьку "террористом" и собралась его судить
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, сбежавшая за границу и осевшая в Литве, объявила действующему главе государства Александру Лукашенко скорый трибунал, а тем, кто его "поймает" она гарантирует в качестве вознаграждения амнистию. Свое заявление домохозяйка распространила через соцсети.
"Я, Светлана Тихановская, вместе с Народным Антикризисным Управлением объявляю Народный Трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки. Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее", – говорится в заявлении оппозиционерки, опубликованном в телеграм-канале.
По ее словам, ответить перед "трибуналом" также должны все, кто нарушает закон: члены избирательных комиссий, провластные наблюдатели, чиновники, идеологи, офицеры. Она считает, что они боятся правосудия, но его время уже пришло.
Тихановская призвала сотрудников силовых ведомств конфиденциально предоставлять видео и другие свидетельства исполнения "преступных приказов".
"Каждый, кто это сделает, под мою гарантию может рассчитывать на амнистию либо смягчение уголовной ответственности", – отметила бывший кандидат.
По ее разумению, во исполнение воли большинства, каждый гражданин страны "имеет право захватить и принудительно доставить в орган власти лицо, застигнутое при совершении преступления или попытке скрыться после его совершения". Причем это касается не только Лукашенко, но и других представителей власти, указала она.
Захват преступников будет вознагражден амнистией, подчеркнула новый белорусский вождь.
Тихановская объявила о самой масштабной акции протеста 20 декабря.
Ранее сегодня Александр Григорьевич в большом интервью для ряда СМИ заявил, что никакого транзита власти в Белоруссии он не допустит, а оппозиция под кураторством Запада могла довести страну до расчленения на разные куски.

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