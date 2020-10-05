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Тихановская объяснила желание встретиться с Путиным

05 октября 2020, 21:50  •  63 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретилась в Берлине с белорусской диаспорой. Оппозиционерка пообщалась с соотечественниками на тему роли женщин в новом государстве, а также волевых качествах протестующих, заявив, что желает встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Светлана объяснила, что хотела бы увидеть российского лидера, чтобы понять, по каким причинам он оказывает поддержку действующему главе республики Александру Лукашенко.
Также она призналась, что среди лиц, не входящих в число политиков, встретилась бы при возможности со своим супругом, Сергеем Тихановским.
Оппозиционерка добавила, что выступает за возвращение домой всех тех граждан Белоруссии, которые вынужденно покинули страну. Именно по этой причине она и наносит такие визиты, устраивая встречи с соотечественниками в других странах.
Тихановская заявила, что сама "из простых людей". Из-за этого политик и общается с народом, сообщается в Телеграм-канале оппозиционерки.
На прошлой неделе стало известно, что Тихановская должна встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Символ протестующих обсудит с главой немецкого правительства протесты в Белоруссии.

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