Тихановская обратилась к россиянам

Светлана Тихановская. Фото:EPA

Поводом стало обвинение Лукашенко в желании оппозиции дестабилизировать ситуацию в России

После того как действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью российским журналистам, экс-кандидат Светлана Тихановская решила выступить с обращением к россиянам, чтобы обозначить, какого мнения придерживается оппозиция об отношениях с РФ.

Тихановская заявила, что вокруг Лукашенко активно работает "российская пропаганда", но, в чем она выражается, не рассказала. По ее словам, к президентской гонке в этом году лидер подошел "без шансов на переизбрание", из-за чего выбрал насильственный метод удержания власти.

Оппозиция выдвинула всего три требования – уход Лукашенко с поста, новые выборы и освобождение всех политзаключенных. Тихановская уверяет: ни на одном этапе протестов не было никаких намеков на борьбу против России.

"И, уверена, не станет таковой", – подчеркула она.

Экс-кандидат в президенты отметила, что русские и белорусы останутся братскими народами, и очень важно не испортить между ними отношения, передает URA.RU.

Напомним, ранее Лукашенко в интервью российским журналистам заявил, что настоящая цель протестующих вовсе не Белоруссия – на деле они нацелены на дестабилизацию ситуации в России.