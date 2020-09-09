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Тихановская обратилась к россиянам

09 сентября 2020, 11:30  •  268 • Политика
Светлана Тихановская. Фото:EPA
Поводом стало обвинение Лукашенко в желании оппозиции дестабилизировать ситуацию в России
После того как действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью российским журналистам, экс-кандидат Светлана Тихановская решила выступить с обращением к россиянам, чтобы обозначить, какого мнения придерживается оппозиция об отношениях с РФ.
Тихановская заявила, что вокруг Лукашенко активно работает "российская пропаганда", но, в чем она выражается, не рассказала. По ее словам, к президентской гонке в этом году лидер подошел "без шансов на переизбрание", из-за чего выбрал насильственный метод удержания власти.
Оппозиция выдвинула всего три требования – уход Лукашенко с поста, новые выборы и освобождение всех политзаключенных. Тихановская уверяет: ни на одном этапе протестов не было никаких намеков на борьбу против России.
"И, уверена, не станет таковой", – подчеркула она.
Экс-кандидат в президенты отметила, что русские и белорусы останутся братскими народами, и очень важно не испортить между ними отношения, передает URA.RU.
Напомним, ранее Лукашенко в интервью российским журналистам заявил, что настоящая цель протестующих вовсе не Белоруссия – на деле они нацелены на дестабилизацию ситуации в России.

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