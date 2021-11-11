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Тихановская обратилась к России с советом по поводу миграционного кризиса

11 ноября 2021, 21:00  •  305 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: GRZEGORZ KRZYZEWSKI/FOTONEWS via/www.globallookpress.com
Москва может сыграть "конструктивную" роль в нормализации ситуации, считает оппозиционерка
Светлана Тихановская внимательно следит за кризисом, который разгорелся на границе Белоруссии и европейских государств из-за мигрантов. Экс-кандидатка на пост президента Республики рассказала, какую роль может сыграть Москва в нормализации обстановки. 
Тихановская поддерживает мнение Запада, который заявляет, что беженцы – это часть плана Александра Лукашенко. 
"Нелегальная эмиграция организована для того, чтобы вынудить Запад разговаривать с нелегитимным режимом", 
– уверена оппозиционерка. 
Однако есть и другая причина. Тихановская считает, что с помощью мигрантов, которых она, к слову, тоже назвала заложниками режима, Лукашенко пытается отвлечь внимание от внутренних проблем РБ, сместив фокус на нелегалов. Третья цель коварного плана белорусского президента – раскол внутри стран-участниц Евросоюза. 
Говоря о роли России в разрешении сложившегося кризиса, глава белорусской оппозиции отметила, что наша страна может поспособствовать этому, но при определенных условиях. Москва, по мнению Тихановской, должна занять нейтральную позицию. 
"Как минимум, не поддерживать режим финансово, дипломатически, политически, дав тем самым понять, что не будет участвовать в этом кризисе, что это проблема самого режима", 
– посоветовала политик. 
Ранее Мария Захарова намекнула на причастность Тихановской к миграционном кризису. 

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