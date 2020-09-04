Проигравшая выборы президента Белоруссии и лидер оппозиции Светлана Тихановская обратилась к ООН с просьбой о помощи. Политик хочет, чтобы международная организация вмешалась в ситуацию в стране.

Речь идёт об отправке специальной мониторинговой миссии ООН в Белоруссию. Также Тихановская призывает к введению персональных санкций против ответственных за нарушения прав человека в Белоруссии.

Напомним, что лидер белорусской оппозиции сбежала из страны спустя всего несколько дней после начала протестов в Минске. Сейчас Тихановская находится в Литве и вновь претендует на статус национального лидера Белоруссии. Также она проводит встречи с иностранными политиками и дипломатами, включая представителей Госдепа США.