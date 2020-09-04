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Тихановская обратилась к ООН с просьбой о помощи
04 сентября 2020, 20:35 • 95 • Политика
Тихановская просит ООН направить мониторинговую миссию в Белоруссию и ввести персональные санкции за "нарушения прав человека".
Проигравшая выборы президента Белоруссии и лидер оппозиции Светлана Тихановская обратилась к ООН с просьбой о помощи. Политик хочет, чтобы международная организация вмешалась в ситуацию в стране.
Речь идёт об отправке специальной мониторинговой миссии ООН в Белоруссию. Также Тихановская призывает к введению персональных санкций против ответственных за нарушения прав человека в Белоруссии.
Напомним, что лидер белорусской оппозиции сбежала из страны спустя всего несколько дней после начала протестов в Минске. Сейчас Тихановская находится в Литве и вновь претендует на статус национального лидера Белоруссии. Также она проводит встречи с иностранными политиками и дипломатами, включая представителей Госдепа США.
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