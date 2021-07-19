Тихановская не станет вторым Порошенко. Политолог предсказал судьбу оппозиционерки

Самопровозглашённый "президент" Белоруссии Светлана Тихановская не станет вторым Петром Порошенко и не сможет захватить власть в стране, считает политолог Владимир Корнилов. Он предсказал дальнейшую судьбу оппозиционерки.

Тихановская во время визита в США заявила, что Вашингтон поможет оппозиции свергнуть законно избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко. По словам Корнилова, придавать большого значения подобным заявлениям не стоит. Тихановская постоянно говорит об иностранной помощи. Кто именно оказывается в роли помощника, зависит от того, в какой стране в данный момент гостит Тихановская. Так, лучшим другом белорусских борцов с режимом сначала стала Литва, а потом - США, пишет портал "Народные новости".

Политолог отметил, что Тихановскую и её соратников интересуют только денежные вливания. Причём на что конкретно уходят миллионы, выплачиваемые западными странами, до сих пор никто не знает. Корнилов считает, что оппозиционерка стала уже "отработанным материалом". Поэтому никаких перспектив у неё нет.

Надеяться на то, что США опять пойдут во все тяжкие, чтобы привести Тихановскую к власти, ей не стоит. США оценили "пользу" от неё и вряд ли будут расширять поддержку, - считает эксперт.

Напомним, что Светлана Тихановская проиграла на президентских выборах, после чего сбежала в Литву, где объявила себя новым президентом Белоруссии. Она начала организовывать из-за рубежа массовые протесты в родной стране и встречаться с высокопоставленными западными политиками. По словам Лукашенко, деятельность Тихановской финансируют литовские спецслужбы.