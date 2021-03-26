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Тихановская налаживает контакты с людьми Лукашенко за его спиной

26 марта 2021, 22:35  •  82 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: GRZEGORZ KRZYZEWSKI/FOTONEWS via/www.globallookpress.com
У беглой оппозиционерки есть "связи" даже в МИДе республики
Бывшая кандидатша в президенты Белоруссии продолжает подогревать интерес к собственной персоне. На этот раз Светлана Тихановская заявила, что у нее тайные информаторы в окружении, близком к действующему лидеру республики Александру Лукашенко.
Такими достижениями оппозиционерка похвасталась во время своего выступления на семинаре в вашингтонском Институте Брукингса.
Там же сбежавшая с родины политическая деятельница объявила, что возглавляемая ей оппозиция не видит особого смысла в общении с президентом страны. По словам Тихановской, Лукашенко разочаровал саму Светлану и ее приспешников, так как вовсе не заботится о белорусском государстве.
Однако оппозиционерка уверяет, что среди приближенных Батьки есть те, кто хотят свергнуть президента и начать строить "новую страну". Тихановская уверяет, что у нее есть связи с людьми из внешнеполитического ведомства Белоруссии, а также силовиками. Такую информацию публикуют "Вести".
Впрочем, пресс-секретарь предводительницы оппозиционеров Анна Красулина заявляет, что протестные силы заинтересованы в переговорах с Александром Лукашенко. Правда, при международном посредничестве.
Кстати, сам Батька уже подготовился к выступлению митингующих. Вчера к его резиденции стянули спецтехнику и привлекли вооруженных правоохранителей.

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