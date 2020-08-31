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Тихановская испугалась российских силовиков
31 августа 2020, 14:50 • 134 • Политика
Претендентка на должность главы Белоруссии заявила, что введение отряда из РФ ухудшит отношения между Минском и Москвой
Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сказала, что оппозиционеры выражают сильную обеспокоенность заявлениями российского лидера Владимира Путина о возможной отправке правоохранителей из РФ в Республику.
Тихановская отметила, что протестующие требуют уважения государственного суверенитета, передает РИА "Новости". А введение российских отрядов из РФ в Белоруссию приведет к "тяжелым последствиям" в отношениях двух государств, сообщает RT.
Ранее президент РФ выразил надежду на то, что ситуация в Белоруссии разрешится мирно. Тем не менее, по просьбе главы Белоруссии, в рамках обязательств в сфере безопасности, Москва сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов для оказания помощи государству. Пока, отметил российский лидер, планов по задействованию этих сил нет.
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