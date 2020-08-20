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Тихановская и вестник войны. Вся правда о будущем Белоруссии в одном фото

20 августа 2020, 10:10  •  59 • Политика
Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Литве провела встречу с "вестником войны", именно так называют француза Бернара Анри Леви. На странице в Instagram он разместил фото со встречи с белоруской. Как отметил публицист Борис Рожин, по одному снимку можно понять, "какие силы прячутся за Тихановской и какую судьбу они готовят Белоруссии". А "послужной список" француза богат на революции.
Бежавшая в Литву экс-кандидат на выборах Белоруссии Светлана Тихановская провела встречу с французом Бернаром Анри Леви. Сторонники "арабской революции" называли его духовным отцом переворота в Ливии, прозвище "вестник войны" появилось в СМИ в связи с событиями на Украине.
Впрочем, это далеко не единственное, что имеется в "послужном списке" философа. В 1999 году он активно выступал в поддержку Армии освобождения Косова, в 2003 году поддерживал пришедшего к власти в результате "революции роз" грузинского президента Михаила Саакашвили, через пять лет в годы конфликта в Южной Осетии призывал к давлению на Москву военно-политическими методами. Кроме того, с середины 2013 года вёл активную пропаганду против правительства Сирии.
В итоге сейчас философ неолиберализма не обошёл вниманием Светлану Тихановскую. Она ранее в своём видеообращении заявила о готовности стать лидером нации для Белоруссии.
Скриншот: instagram.com/bernardhenrilevy
Публицист Борис Рожин указывает на неоднозначность визави Тихановской.
"Это просто прекрасно. Тихановская и Бернар Анри Леви. Один из причастных к уничтожению Ливии и государственному перевороту на Украине и "простая домохозяйка/лидер нации". Для лучшего понимания, какие силы прячутся за Тихановской и какую судьбу они готовят Белоруссии. Практика показывает, что в тех нестабильных странах, где появляется эта мразь, скоро начинает литься кровь, в товарных количествах", - констатировал он в своём блоге.

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