Тихановская и вестник войны. Вся правда о будущем Белоруссии в одном фото

Бежавшая в Литву экс-кандидат на выборах Белоруссии Светлана Тихановская провела встречу с французом Бернаром Анри Леви. Сторонники "арабской революции" называли его духовным отцом переворота в Ливии, прозвище "вестник войны" появилось в СМИ в связи с событиями на Украине.

Впрочем, это далеко не единственное, что имеется в "послужном списке" философа. В 1999 году он активно выступал в поддержку Армии освобождения Косова, в 2003 году поддерживал пришедшего к власти в результате "революции роз" грузинского президента Михаила Саакашвили, через пять лет в годы конфликта в Южной Осетии призывал к давлению на Москву военно-политическими методами. Кроме того, с середины 2013 года вёл активную пропаганду против правительства Сирии.

В итоге сейчас философ неолиберализма не обошёл вниманием Светлану Тихановскую. Она ранее в своём видеообращении заявила о готовности стать лидером нации для Белоруссии.

Скриншот: instagram.com/bernardhenrilevy

Публицист Борис Рожин указывает на неоднозначность визави Тихановской.

"Это просто прекрасно. Тихановская и Бернар Анри Леви. Один из причастных к уничтожению Ливии и государственному перевороту на Украине и "простая домохозяйка/лидер нации". Для лучшего понимания, какие силы прячутся за Тихановской и какую судьбу они готовят Белоруссии. Практика показывает, что в тех нестабильных странах, где появляется эта мразь, скоро начинает литься кровь, в товарных количествах", - констатировал он в своём блоге.