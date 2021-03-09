Тихановская готовит удар по экономике Белоруссии: Оппозиционерка обратилась к Швейцарии

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская готовит мощный удар по экономике Белоруссии. Оппозиционерка обратилась к швейцарским инвесторам с призывом не покупать белорусские гособлигации.

Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина по итогам встречи Светланы с официальными лицами Швейцарии.

"Избранный лидер Беларуси призвала клиентов швейцарских банков не приобретать государственные бонды, выпущенные правительством Беларуси", - рассказала она агентству "Интерфакс".

Кроме того, Тихановская призвала власти Швейцарии узнать, есть ли у президента Белоруссии Александра Лукашенко какие-либо активы на территории страны или банковские счета. Она также попросила, чтобы европейские страны и Россия выступили посредниками в переговорах с "демократическим сообществом" Белоруссии. Швейцарские власти выразили готовность оказать поддержку в этих переговорах.

Напомним, Тихановская баллотировалась на пост президента Белоруссии в августе 2020 года, однако не смогла заручиться поддержкой большинства избирателей. После оглашения результатов голосования она сбежала в Литву, где объявила себя новым президентом Белоруссии и начала организовывать протесты в Минске.

Запад тут же признал оппозиционерку, надеясь на смену власти в Белоруссии. С Тихановской встречались лидеры Франции и Германии. Её также приглашали выступить в Европарламент. Однако Кремль, по словам самой Тихановской, отказывается вести с ней диалог.