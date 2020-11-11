Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВС Азербайджана отступают после авиакатастрофы. В Шуше "реальное месиво&quo...
"Самый опасный противник внутри страны": Bild назвал человека, который...
"Нужно будет, ещё собьём": Азербайджанцы в соцсетях празднуют крушение...
"Впереди большой шухер": Путин прямо заявил о чистках мирового масштаб...
Главная / Политика

Тихановская готовит новую протестную тактику против Лукашенко

11 ноября 2020, 15:00  •  136 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Белорусская оппозиция лишается численности из-за ответа властей
Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что в скором времени протестующие поменяют свою тактику по проведению акций против действующих властей. По информации политика, оппозиция намерена избрать другую модель поведения, так как испытывает недостаток в людях.
Тихановская объяснила, что из-за многочисленных акций противники власти лишаются численности – органы задерживают протестующих и препятствуют их собраниям. По этой причине оппозиционеры вынужденно меняют тактику, "чтобы не подставлять людей".
Оппозиционерка добавила, что пока что не может разглашать подробную информацию о готовящихся изменениях. В скором времени она раскроет результаты прорабатываемого плана, основа которого останется прежним.
"Будем продолжать бороться и давить на режим", – заявила экс-кандидат в интервью телеканалу "Дождь".
Тихановская также отметила, что проводимые по воскресеньям акции, на которых выступают "студенты, медики и пенсионеры", продолжатся.
В своем Телеграм-канале политик заявила, что протестные движения ухудшают положение действующей власти, которая, по ее словам, теряет свои позиции с каждым днем.
"Мы все видим, что эта машина на всех парах несется в тупик. Поэтому сейчас как никогда важно помочь друг другу пройти этот этап", – написала Тихановская.
Ранее Лукашенко заявил, что организаторы протестных акций в Минске создают в стране террористическую угрозу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



136
Источник
Похожие новости
11 ноября 2020, 02:10
"Впереди большой шухер": Путин прямо заявил о чистках мирового масштаба - Хазин
11 ноября 2020, 05:50
"Помогли вам ваши янки?" Пашинян сам уничтожил Карабах, пока Алиев готовился к войне - военкор Коц
11 ноября 2020, 07:40
Греф "тихо отполз" после схватки с Михалковым: Кто сказал "Цыц!" главе Сбера?
11 ноября 2020, 02:10
"Россия использует Турцию - тут всё непросто": Хитрый план удара по США раскрыл Литовкин
11 ноября 2020, 09:30
Мир стоит на пороге Третьей мировой войны - разведка Чехии
11 ноября 2020, 02:10
"В ад отправился твой статус Карабаха": Алиев со смехом унизил Пашиняна
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 ноября 2020, 02:10
"Впереди большой шухер": Путин прямо заявил о чистках мирового масштаба - Х...
11 ноября 2020, 05:50
"Помогли вам ваши янки?" Пашинян сам уничтожил Карабах, пока Алиев готовилс...
11 ноября 2020, 07:40
Греф "тихо отполз" после схватки с Михалковым: Кто сказал "Цыц!" ...
11 ноября 2020, 02:10
"Россия использует Турцию - тут всё непросто": Хитрый план удара по США рас...
11 ноября 2020, 07:40
Турция отказалась от стратегического для Украины военного контракта
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 ноября 2020, 04:40
Разбомбить Россию и Китай: Чудеса дипломатии от Помпео
05 ноября 2020, 01:10
Украину ведут в суд по делу о крушении MH17
05 ноября 2020, 18:35
Выборы в США заслонили главное: Академик РАН указал на событие, которое реально изменит мир
06 ноября 2020, 00:15
"Жалких идиотов" показали на федеральном телевидении в России
07 ноября 2020, 02:50
"Думали, бомба": Ирландцы обнаружили загадочный привет от русского атомного ледокола
04 ноября 2020, 21:30
Байден проиграл. Но сумеет ли победить Трамп?
10 ноября 2020, 01:25
"Наш вертолёт сбили специально": Неудобная правда о гибели Ми-24 в Армении
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.