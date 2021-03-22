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Тихановская готова устроить мирную революцию в Белоруссии
22 марта 2021, 15:55 • 267 • Политика
Оппозиционерка поделилась мнением о дальнейшей судьбе Республики из заграницы
В Белоруссии вполне можно совершить мирную революцию. Таким мнением поделилась бывшая претендентка на высший пост в стране Светлана Тихановская.
По ее словам, все предпосылки для этого есть. В то время как белорусы уже могут открыто говорить о своих "потребностях, мечтах и тревогах, разочарованиях и страхах", их жизнь становится все хуже.
Сегодня в Республике народ "вынужден думать", что он создан для власти, а нужно, чтобы было наоборот. Необходимо создать правительство для граждан, заявила оппозиционерка на втором форуме в Вильнюсе.
Именно для этого ранее было запущено голосование на онлайн-платформе "Голос". Там белорусы выражают свои мысли по поводу международных переговоров с правительством Белоруссии о мирной передаче власти. И уже почти 650 тысяч белорусов хотят "создать новую Беларусь", добавила Тихановская.
Она также заявила, что оппозиция Республики – "сила, с которой нужно считаться". И попросила Запад как можно скорее помочь с проведением таких переговоров и формированием группы посредников, ведь "время идет, а судьбы людей разрушаются", цитирует Tut.by.
Кроме того, нужно привлечь к ответственности виновных в насилии, а также обеспечить безопасное возвращение вынужденных беглецов, отметила оппозиционерка. И поблагодарила за то, что сделали в других странах для этого.
Ранее с подачи Тихановской в Дании Белоруссия получила новое название. Ее стали именовать не Hviderusland ("Белая Россия"), а Belarus (Беларусь).
До это главная оппозиционерка Республики выступила за переговоры с властями Белоруссии. Также она заявила о себе как о "лидере, избранном белорусским народом".
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