Тихановская - официально террорист: КГБ Белоруссии предъявил оппозиционерке новые обвинения

КГБ Белоруссии внёс Тихановскую в перечень причастных к терроризму лиц. Вместе с ней в список террористов попали Латушко и оппозиционная организация BYPOL.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская попала в список физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба КГБ Белоруссии.

Вместе с объявившей себя "избранным президентом Белоруссии" оппозиционеркой в список террористов внесли её соратника Павла Латушко, а также оппозиционную организацию BYPOL. Последнюю обвиняют в организации терактов 25 марта 2021 года в Минске и Борисове, совершённых Вячеславом Малейчуком.

Установлено, что к противоправной деятельности указанной незарегистрированной организации причастны С. Тихановская, П. Латушко, а также 15 граждан Республики Беларусь, находящихся за рубежом,

- гласит сообщение КГБ Белоруссии.

Напомним, что в настоящий момент Светлана Тихановская скрывается от белорусских правоохранителей за рубежом. Убежище ей предоставила Литва, власти которой уже признали оппозиционерку "избранным президентом Белоруссии".