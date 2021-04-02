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Тихановская - официально террорист: КГБ Белоруссии предъявил оппозиционерке новые обвинения
02 апреля 2021, 19:35 • 55 • Политика
КГБ Белоруссии внёс Тихановскую в перечень причастных к терроризму лиц. Вместе с ней в список террористов попали Латушко и оппозиционная организация BYPOL.
Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская попала в список физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба КГБ Белоруссии.
Вместе с объявившей себя "избранным президентом Белоруссии" оппозиционеркой в список террористов внесли её соратника Павла Латушко, а также оппозиционную организацию BYPOL. Последнюю обвиняют в организации терактов 25 марта 2021 года в Минске и Борисове, совершённых Вячеславом Малейчуком.
- гласит сообщение КГБ Белоруссии.
Напомним, что в настоящий момент Светлана Тихановская скрывается от белорусских правоохранителей за рубежом. Убежище ей предоставила Литва, власти которой уже признали оппозиционерку "избранным президентом Белоруссии".
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