Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Десятки раненых, двадцать убитых. Украина в тупике
Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном
Почему Россия молчала перед Байденом: Дипломату из ООН хватило всего одного аргу...
Генштаб ВСУ объявил о переходе к наступлению на Донбассе
Главная / Политика

Тихановская - официально террорист: КГБ Белоруссии предъявил оппозиционерке новые обвинения

02 апреля 2021, 19:35  •  55 • Политика
КГБ Белоруссии внёс Тихановскую в перечень причастных к терроризму лиц. Вместе с ней в список террористов попали Латушко и оппозиционная организация BYPOL.
Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская попала в список физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба КГБ Белоруссии.
Вместе с объявившей себя "избранным президентом Белоруссии" оппозиционеркой в список террористов внесли её соратника Павла Латушко, а также оппозиционную организацию BYPOL. Последнюю обвиняют в организации терактов 25 марта 2021 года в Минске и Борисове, совершённых Вячеславом Малейчуком.
Установлено, что к противоправной деятельности указанной незарегистрированной организации причастны С. Тихановская, П. Латушко, а также 15 граждан Республики Беларусь, находящихся за рубежом,
- гласит сообщение КГБ Белоруссии.
Напомним, что в настоящий момент Светлана Тихановская скрывается от белорусских правоохранителей за рубежом. Убежище ей предоставила Литва, власти которой уже признали оппозиционерку "избранным президентом Белоруссии".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



55
Источник
Похожие новости
02 апреля 2021, 00:20
Россия жёстко ответила на провокацию НАТО: В Норвегии устроили панику
02 апреля 2021, 00:20
"Уничтожим ещё на выходе из Босфора": Военный эксперт раскрыл блеф США в Чёрном море
02 апреля 2021, 07:40
Кредитами или гробами? Размечтавшихся после заявления главы Пентагона украинцев "вернули на землю"
02 апреля 2021, 04:00
Польские военные не согласились с обвинениями по "Северному потоку – 2": "Никаких провокаций"
02 апреля 2021, 11:20
"Военная операция страны НАТО против России?": Провокация Польши попала на видео
02 апреля 2021, 15:00
"Начнут пропадать подлодки, корабли и самолёты": Сатановский намекнул атакующим "Северный поток - 2"
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 апреля 2021, 00:20
Россия жёстко ответила на провокацию НАТО: В Норвегии устроили панику
02 апреля 2021, 00:20
"Уничтожим ещё на выходе из Босфора": Военный эксперт раскрыл блеф США в Чё...
02 апреля 2021, 04:00
В Киеве сделали неожиданное заявление о звонке Байдена
02 апреля 2021, 07:40
Кредитами или гробами? Размечтавшихся после заявления главы Пентагона украинцев "...
02 апреля 2021, 09:30
МВФ в панике: Украина уже десять месяцев обходится без его денег
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 марта 2021, 22:25
На Украине новая волна истерии из-за Крыма. Дошло до угроз: Киев остудили неожиданным сравнением
31 марта 2021, 09:50
Миномёты или снайпер? ВСУ поплатились группой боевиков за смерть донецкого дедушки - обозреватель
01 апреля 2021, 09:40
Генштаб ВСУ объявил о переходе к наступлению на Донбассе
01 апреля 2021, 05:05
"Мозги в трубочку сворачиваются": "Спутнику V" предсказали проблемы, если сделка с ЕС сорвётся
27 марта 2021, 05:55
Русские вычленили новый инструмент геополитики: Помог Навальный и его боли
28 марта 2021, 08:30
США посягнут на Северный морской путь: Россию предупредили о неизбежном
02 апреля 2021, 00:20
"Уничтожим ещё на выходе из Босфора": Военный эксперт раскрыл блеф США в Чёрном море
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.