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Тиха украинская «ночь длинных ножей»

14 апреля 2018, 09:09  •  236 • Аналитика
Теория, которая говорит о неизбежности послереволюционной «ночи длинных ножей» или «37 года», то есть междоусобицы среди победивших революционеров, и которую на Украине так долго не признавали, якобы к «гидной» майданной революции она не имеет отношения, вступает все же в свои права на бандеровской постмайданной Украине.



Когда был арестован Владимир Рубан, за контрабанду под присмотром СБУ оружия из ДНР, многие в этом ещё сомневались. Когда сняли депутатскую неприкосновенность и арестовали героя Украины Надю Савченко, украинскую Жанну д-Арк, за «разговоры на кухне о перевороте», многие недоумевали, но после спитча в Фейсбуке Бирюкова Юрия, этого «золотого соловья» Порошенко, сомнения рассеялись. На Украине наступает «ночь длинных ножей».



Юрий Бирюков, советник главного бенефициара майдана Петра Порошенко, сочинил на днях, и вводит в политический оборот с помощью своих порохоботов, новый термин: «зрадофилы», то есть «навредить любители». Для обозначения всех ненавистных ему людей, до которых пока не дотянулась рука СБУ: «В стране гигантская толпа идиотов, которая винит во всех бедах правительство Порошенко, — негодует Бирюков, — они не видят, что во всём виновата Россия. Мы называем этих людей зрадофилами. Не пора ли сказать очевидное? Они – враги!»

Политолог Юрий Небоженко выразил мнение, что этим положено начало, скоро «всех критиков Порошенко объявят «врагами народа». Действительно, все признаки этого налицо. Первые «враги народа» уже пойманы, посажены и объявлены террористами. Владимир Рубан, руководитель Цента по обмену пленными, и народный депутат Надя Савченко, начало многообещающее.

Учитывая, что им вменяется госпереворот с расстрелом Верховной рады, должны быть и многочисленные пособники у этих «врагов народа», и Бирюков верноподданно подсказывает, где их взять. А другие верноподданные Порошенко уже готовятся их взять.

Юрий Луценко, который не стесняется называть себя политическим прокурором, подозревает, что мозговым центром «заговора Рубана – Савченко» был экс-премьер и руководитель «Украинского выбора» Виктор Медведчук. Не важно, что Медведчук и Рубан никогда не работали вместе, разве что встречались по обмену пленных, важно то, что у заговора «Рубана – Савченко» должен быть «мозговой центр».

На этом Луценко не останавливается, и намекает уже на возможного политического руководителя заговора – самую Юлию Тимошенко, которая имеет сегодня рейтинг выше, чем у самого Порошенко. А на горизонте в стане «врагов народа» замаячил уже старинный враг Порошенко – Игорь Коломойский, виновный уже тем, что он хорошо знает и Рубана, и Тимошенко. И хотя Коломойский свой в доску «жидобандеровец», чем он лучше других переворотчиков, тоже в доску бывших «своих»? Да, работой Луценко обеспечен на годы вперёд, если и его вдруг не заподозрят в чём, ночью ведь все кошки серы.

Есть и другие кандидаты то ли в заговорщики, то ли в каратели заговора: многочисленные военные и полувоенные наци-партии, наци-батальоны и наци-дружины. Полк «Азов» официально признан конгрессменами США нацистским формированием, но это не смущает ни демократические, ни либеральные, ни пацифистские гуманистические организации в мире, и даже в России, в их поддержке «реформ» на Украине.

Лидер «Азова» Андрей Билецкий вместе с другими наци-организациями открыто провозгласил: «Националисты начинают крестовый поход против власти». Но власть Порошенко почему-то на это не реагирует, как на Надю Савченко. Парадокс! Власть ограничилась пока только обыском на тренировочной базе «Азова» в Киеве на захваченном боевиками заводе «Арсенал».

По мнению политолога Андрея Золотарёва, наци-формирования находятся на содержании у самой власти, разных её кабинетов, чтобы на очередных выборах загнать с их помощью «под стол» любую оппозицию. Однако, наци могут вырваться из-под «содержания», если для этого сложатся благоприятные условия. И добавим, наци-формирования могут расколоться и вступить в междоусобицу между собой, как это всегда происходило в другие «ночи длинных ночей», чем «украинская ночь» хуже?

Это наиболее вероятный сценарий дальнейшего развития событий на Украине, да, чисто теоретически. Но постреволюционная «ночная» теория оказывается вполне применима к бандеровской Украине, о чём говорят аресты Владимира Рубана и Нади Савченко.
Автор: Виктор Каменев

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