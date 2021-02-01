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"Тик-ток" стал активнее поддерживать незаконные митинги – общественники
01 февраля 2021, 12:20 • 75 • Политика
Соцсеть заполонили фейки
Первый замглавы комиссии Общественной палаты по прессе указал на возросший градус агрессивности в "Тик-токе". Как отметил Александр Малькевич, эта площадка оказалась на передовой в распространении призывов участвовать в несогласованных протестных акциях.
Общественник добавил: такая ситуация сложилась в связи с тем, что тиктокеры оказались "людьми с минимальной социальной ответственностью". Они активно распространяют фейки и инструкции, как ввести себя на митинге.
Деятельность блогеров направлена на подрыв стабильности в нашей стране. При этом сейчас они стали вести себя значительно агрессивнее. Любимцы публики не только рассказывают, как выстраиваться в сцепки, но и советуют ставить вперед женщин. Также их целью является провокация правоохранителей с тем, чтобы записать их реакцию. Желательно пролить реальную кровь, чтобы кадры были более устрашающими.
Напомним, 23 и 31 января по ряду российских городов прокатились незаконные митинги в поддержку Алексея Навального. По данному факту заведены административные и уголовные дела, в частности, из-за нарушения карантинных мер, отмечает РИА "Новости".
Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что граждане имеют право на выражение мнения, однако это необходимо делать в рамках закона. Главнокомандующий резко осудил людей, которые выталкивают вперед шествия женщин и подростков.
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