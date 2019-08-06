Тигрёнок для президента: Мальчик из Тулуна вручил Путину трогательный подарок

Президент России Владимир Путин вновь встретился с семьями, пострадавшими в результате паводка в Тулуне.

Напомним, в конце июля в Кремле глава государства пообщался с пятью семьями из Иркутской области. По итогам диалога он пригласил их отдохнуть в пансионате администрации президента России в Сочи.

6 августа российский лидер решил их проведать, дабы сообщить последние новости о восстановлении города.

Тулун серьёзно пострадал от удара стихии. По данным волонтёров, половину населённого пункта буквально смыло.

Как рассказал Путин, ситуацию осложнила вторая волна паводка, из-за которой сроки восстановительных работ могут быть сорваны. Однако строители полны решимости всё успеть.

"Стараются по максимуму всё сделать. В любом случае, всё будет достроено", - пояснил он.

Глава государства также пообщался с шестилетним Матвеем Николаевичем, с которым впервые встретился в центре для размещения пострадавших в Тулуне. Мальчик подарил президенту керамического тигрёнка, раскрашенного им собственноручно.

"Ну ты закончишь - затем передашь. Хорошо? Договорились. Пусть высохнет", - посоветовал президент.