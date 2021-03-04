Тигран Кеосаян об армянах, не сумевших смести Пашиняна: "Ошарашенная, униженная нация"

Российский режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян объяснил, почему армяне не смогли смести Пашиняна. По его словам, Армения с 90-х годов сильно вымоталась, а её население превратилось в "ошарашенную, униженную нацию".

Так он прокомментировал политическую ситуацию, которая продолжается в Армении с конца прошлого года. Оппозиция неоднократно поднимала вопрос об отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна, однако так и не смогла ничего добиться.

Во-первых, это ошарашенная, униженная нация. Это всё-таки не 1990-е годы, это немного другая Армения, сильно вымотанная, - объяснил телеведущий.

Это негативно сказалось на пассионарности армян, которые утратили желание устраивать революции, когда им что-то не нравилось. Вдобавок к этому армянская оппозиция, которая должна была организовывать и возглавлять протест, занималась исключительно своими локальными проблемами. Всё это привело к тому, что Пашинян смог сохранить власть, несмотря на свои неудачи, пришёл к выводу Кеосаян.

Скриншот:Telegram/RT на русском

Напомним, что армяне начали требовать отставки Пашиняна после неудачного для Армении завершения войны в Нагорном Карабахе. В феврале этого года в Ереване вновь начались протесты после того, как премьер-министр возложил ответственность на якобы не работающие российские комплексы "Искандер", которые, по заверению Минобороны РФ, вообще не использовались в Карабахе. После этого замглавы Генштаба ВС Армении пошутил над словами Пашиняна, за что был смещён с должности. В ответ военные потребовали отставки премьера, присоединившись таким образом к оппозиции.