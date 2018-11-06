The Washington Times: США не могут рисковать ради Украины или Грузии

Несмотря на то, что политики Украины и Грузии мечтают о том, что их страны станут членами Североатлантического альянса, в Соединённых Штатах всё чаще раздаются призывы остановить расширение НАТО на восток и не давать никаких гарантий бывшим советским республикам.

Организация Североатлантического договора была создана в конце 1940-х годов для защиты западной цивилизации и свободы. Но сегодня НАТО занимается совсем другим, позабыв про первоначальные цели. Поэтому непонятно, почему Альянс пытается расширяться. Это безумие, которое нужно прекратить, говорится в статье одной из самых известных американских консервативных газет The Washington Times.

Автор статьи, обозреватель The Washington Times Тодд Вуд, в прошлом – военный лётчик, напоминает, что «американцы избрали Дональда Трампа в немалой степени затем, чтобы уберечь Соединённые Штаты от участия в войнах на чужих территориях, которые не угрожают безопасности или жизненно важным интересам нашей страны. И уж совершенно точно – Трампа выбирали не для того, чтобы создавались новые базы НАТО в странах, граничащих с Россией».

Даже если восточные европейцы и жители Кавказа уверяют, что им угрожает Россия, ссылаясь на историю, это явно не проблема Соединённых Штатов, отмечает издание.

«Мы можем помочь защитить свободу в этих регионах. Мы можем обучать, экипировать, продавать оружие и предлагать другие виды поддержки. Однако рисковать жизнями американских солдат ради таких стран, как Украина или Грузия, не имеет никакого смысла. Эту практику необходимо прекратить», – уверен автор WT.

И не нужно давать этим странам надежду на то, что НАТО или США будут их защищать. Нам лучше подумать о защите своей страны. А Украина и Грузия пусть позаботятся о себе сами. В конце концов, они могут создать собственные союзы, например, союз бывших советских республик с целью взаимной защиты. «Почему это должны делать Соединённые Штаты?», – задаётся вопросом автор The Washington Times.

«Я не марионетка и не большой поклонник президента России Владимира Путина. Я реалист. Я много знаю о России и о её соседях. И я могу ответственно заявить: всё, что мы делаем в этом регионе – это безумие», – пишет бывший военный лётчик.

Он предлагает рассмотреть пример: «Что, если бы Техас отделился от Соединённых Штатов, а Россия начала его вооружать и пообещала защиту? Как бы это восприняли США? Россия, как государство, родилась на территории современной Украины и только после нашествия Золотой Орды русские князья перебрались дальше на север, основав Москву. Нашим политикам и экспертам не мешало бы прочитать книги по истории».

Несмотря на то, что Вуд неоднократно в своих статьях критиковал и обвинял Россию, это не значит, что Америка должна защищать весь мир. Пусть другие защищают себя сами. Непонятно, почему американцы должны подвергать риску свои жизни ради Киева или ради Тбилиси. Даже если кому-то это покажется жестоким, но это правда, подчёркивает The Washington Times.

«Существует ещё одна опасность. Американские гарантии безопасности могут стать причиной того, что некоторые страны начнут вести себя агрессивно. Как, например, Украина. Разве Белый дом уже забыл, что Украина ведёт войну? Однако этот факт не останавливает и НАТО продолжает внушать Киеву надежду на то, что Украина присоединится к Альянсу. Хотя в этой стране свирепствует коррупция, а украинские олигархи зарабатывают миллионы на войне с сепаратистами», – пишет автор WT.

The Washington Times отмечает, что на самом деле НАТО – ничто без Америки. Альянс не является подлинным союзом - это американская безопасность для европейских стран, которые не хотят защищаться сами. Украинцы и грузины – хорошие люди и они вполне могут мечтать, однако НАТО может лишь немного помочь для реализации их мечты. Но передвигать границы НАТО для этого не нужно.

«Москва уже заявила, что если Грузия или Украина вступят в НАТО, Россия будет «вынуждена действовать». Честно говоря, у россиян нет выбора. Любой уважающий себя российский лидер должен будет отреагировать на появление военных баз НАТО у себя на границах или уйти в отставку. Поэтому я призываю прекратить безумие, остановить конфликт. Хотя бы ради нашего молодого поколения», – призывает Тодд Вуд.