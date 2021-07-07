The Washington Times: Майя Санду должна объединить Молдову и Румынию

Все надежды на 11 июля – день выборов

«Встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве дала надежду на то, что Россия и Соединённые Штаты Америки путём взаимных компромиссов смогут достичь большего взаимопонимания, найти точки соприкосновения и начать движение к разрешению замороженных конфликтов, в первую очередь на Донбассе, в Абхазии, Южной Осетии. Не является исключением и проблема Приднестровья, а также геополитическая ориентация Молдовы»,

– пишет газета The Washington Times.

По мнению издания, перетягивание каната между Западом и Россией в этой стране слишком затянулось. Но сегодня наконец-то появилась реальная возможность положить этому конец – Молдова получила все шансы для того, чтобы твёрдо встать на путь интеграции в Евросоюз и в НАТО, что положит конец всем хроническим проблемам, которые одолевали эту бедную страну на протяжении тридцати лет.

Произойдёт это уже скоро – 11 июля, уверены в Вашингтоне. Так же как и в том, что «контролируемая президентом Майей Санду партия PAS должна победить на парламентских выборах при активной поддержке молдавской диаспоры по всему миру». Это позволит сформировать парламент, правительство и Конституционный суд из людей прозападной ориентации, отмечает издание, не сомневаясь в результатах грядущих выборов.

Сегодня эта страна остаётся самой бедной в Европе, минимальная заработная плата колеблется в районе 130 долларов в месяц, а согласно индексу человеческого развития, рассчитанному ООН, Молдова занимает 90-е место в мире – между Доминиканской Республикой и Алжиром, рассказывает The Washington Times. В стране настоящая демографическая катастрофа: молодёжь покидает Молдавию в поисках лучшей жизни, дома остаются лишь старики.

«Увы, надо признать очевидное: государственный механизм Молдовы нежизнеспособен, и молдавские политики не в состоянии исправить ситуацию самостоятельно. Единственный разумный выход – положиться на Румынию – только чёткая линия на сближение с Бухарестом откроет перед Кишинёвом европейскую перспективу. Ясно одно: только президент Майя Санду и её политическая сила могут воплотить в жизнь сценарий воссоединения двух разделённых частей единого народа»,

– считает издание.

И даёт практические советы – что для этого необходимо.

Прежде всего, румынская правоохранительная и судебная системы должны помочь Молдавии очиститься от коррупции – за это пусть возьмутся румынские прокуроры и судьи. Соединённым Штатам необходимо лишь поддержать пропрезидентскую партию PAS, в то же время нужно во всём полагаться на Румынию, хотя в самой Молдавии это многим не понравится. По словам румынского посла в Кишинёве Даниэля Ионицэ, идея объединения двух стран не нравится «примитивным молдаванам», которые пытаются опираться в своей жизни на какое-то мифическое историческое наследие, такое как московское православие, русский язык и традиционные ценности, а на самом деле навязывают всем молдаванам устаревшие патриархальные стереотипы.

«После победы партии PAS придётся полностью очистить от этих людей политическую и экономическую сферу. Кроме того, для наведения порядка необходимо привлечь к ответственности сотни коррумпированных госслужащих, бизнесменов и политиков за их преступные действия»,

– советует издание, как лучше избавиться от «патриархальных стереотипов» вместе с их носителями.

По мнению The Washington Times, только Румыния сможет привести Молдову в Европу, конечно, при поддержке Соединённых Штатов. И Кишинёв избавится от деструктивного влияния России и Китая.

«11 июля Молдова сделает выбор между ЕС/НАТО и примитивным молдовенизмом, между прогрессивными реформами и пропастью. Станет ли этот выбор необратимым, зависит исключительно от активных действий Вашингтона, Бухареста и Евросоюза по поддержке нынешнего президента Молдовы и её политической силы в постепенной реализации идеи унионизма»,

– честно делает вывод The Washington Times. Уже не скрывается, какие задачи ставит Вашингтон перед Румынией и Европой – униря любой ценой. И начнётся этот процесс зачистки «примитивных молдаван» сразу после победы президентской партии на выборах 11 июля. А в том, что победа эта обеспечена партии Майи Санду, за океаном не сомневаются.