The Washington Post: В американском политическом скандале Украина между молотом и наковальней

Чью сторону выберет Зеленский?

«Украина не выступает военным союзником Америки. Её экономические связи с Соединёнными Штатами не играют существенной роли. Новости об её трениях с Россией в значительной степени исчезли из заголовков американских изданий. Но вот уже второй раз с 2016 года эта страна оказывается в центре крупного вашингтонского скандала», – недоумевает одна из самых популярных американских газет The Washington Post.

По мнению издания, Украина – страна, истерзанная войной, оказалась между молотом и наковальней после того, как президент США Дональд Трамп призвал Киев начать расследование в отношении родственников Джо Байдена, главного конкурента Трампа на грядущих выборах.

Так что теперь на территории Украины идёт не только гражданская война, но и политическая «война» между кандидатами будущих выборов президента США. Но при чём тут Украина, спросят украинцы. И Washington Post объясняет, напоминая, что всё началось ещё в те годы, когда председатель кампании Трампа в 2016 году Пол Манафорт консультировал президента Украины Виктора Януковича, за что последний платил неплохие гонорары, что и привело к отставке Манафорта.

«На Украине довольно много людей с деньгами, у многих плохая репутация, и они хотят её исправить, а многие хотят наладить связь с Западом. Украина в гораздо большей степени открыта, чем Россия, такая вот особенность, а если вы открыты, готовьтесь к наплыву преступников из США», – объяснил в интервью изданию Андерс Ослунд (Anders Aslund), старший сотрудник Атлантического совета.

Washington Post отмечает, что Украина привлекает к себе внимание благодаря необычному сочетанию свободных денег (это ключевая транзитная страна для российского природного газа), коррупции с долгой историей и конкурентных выборов. Американцы, такие как Манафорт и личный адвокат Трампа Рудольф В. Джулиани (Rudolph W. Giuliani), без труда нашли себе клиентов на Украине, где люди полагают, что политическая мудрость США может принести результаты.

«Но если конец эры Януковича позволил избавиться от американских политсоветников, включая Манафорта, водоворотом на Украину втянуло других американцев, поддерживающих связи с Вашингтоном. Одна энергетическая компания, Burisma, наняла нескольких демократов со связями, включая Хантера Байдена (Hunter Biden), сына Джо Байдена, который в 2014 году стал членом совета директоров компании. В то время его отец занимал должность вице-президента и заведовал политикой администрации Обамы в отношении украинского кризиса», – рассказывает издание предысторию нынешнего политического скандала с участием Украины.

Сегодня Джо Байден утверждает, что никогда не разговаривал со своим сыном о делах в Burisma, в которой, кстати, Хантер Байден получал зарплату в 50 тысяч долларов в месяц за своё участие в совете директоров. Однако прокуратура Украины в своём расследовании отмывания денег и злоупотребления служебным положением вышла на фирму Burisma. Впрочем, несколько возбуждённых против фирмы дел быстро замяли.

И теперь, отмечает издание, Трамп и Джулиани пытаются «вывести украинские деловые отношения Хантера Байдена в публичную сферу».

Трамп уже признал, что в телефонном разговоре с Зеленским поднимал тему Байденов.

«Речь шла в основном о коррупции, о коррупционном беспределе, о том, что мы не хотим, чтобы наши люди, такие как вице-президент Байден и его сын, стимулировали коррупцию на Украине, – где её и так хватает», – пересказал Трамп содержание того разговора журналистам.

«Сегодня Хантер Байден уже не числится в штате Burisma. В эпоху Трампа контракты на Украине достаются другим действующим лицам. Кому, например? Например, Джулиани. Среди его клиентов мэр Харькова Геннадий Кернес, некогда союзник Януковича», – подводит итог автор Washington Post.

Судя по тону статьи, Андерс Ослунд, старший сотрудник Атлантического совета, хотя и осторожен в оценках, однако держит сторону Джо Байдена в «украинском» скандале. Иначе он написал бы о том, что дела, где фигурирует Burisma, «быстро замяли» не без участия тогдашнего вице-президента США.