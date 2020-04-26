The Washington Post: Мы поняли, почему Путина обожает весь мир

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Владимир Путин — это самый «любимый в мире диктатор», и количество его поклонников за рубежом, причём как левого, так и правого толка, только увеличивается, пишет The Washington Post.

По мнению издания, такой популярностью российский президент обязан как своему консерватизму и образу защитника традиционных ценностей, так и статусу «путеводной звезды антиамериканизма».

Один из самых поразительных моментов инаугурации Владимира Путина произошёл после принятия им присяги. Он пожал руку только трём людям: премьер-министру Дмитрию Медведеву, патриарху Кириллу — и бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру, пишет The Washington Post.

Однако если присмотреться немного внимательней, то такой выбор не слишком удивляет.

Шрёдер на протяжении долгого времени выступал за тесные связи между Москвой и Берлином. Кроме того, он работал в нескольких российских компаниях и служил инструментом для заключения сделок между двумя странами.

Важная роль бывшего канцлера на церемонии напоминает о том, что у Путина за границей есть много поклонников, и их число растёт. Например, на прошлых выборах в Италии с Кремлём пытались заигрывать обе победившие партии.

«Стоит ли говорить, что это тот же Путин, который нагло нарушал международное право: он захватил Крым, продолжает войну на востоке Украины, а также использует интернет, чтобы сеять смятение и хаос в западных демократиях. Тем не менее всё это нисколько не беспокоит его международный фан-клуб. Более того, его плохое поведение лишь усиливает их обожание»,

— считает газета.

«Путиномания», по мнению The Washington Post, вызвана несколькими мощными тенденциями современной политики.

XXI век с его экономическими кризисами, растущим социальным неравенством и культурными войнами неласково обошёлся с либеральной демократией, указав на потенциал перехода к авторитаризму даже в самых открытых обществах.

Находящийся у власти уже 18 лет Путин — это образцовый сильный лидер, чья харизма привлекает людей из партий разного толка.

Европейцы вздохнули с облегчением, когда в прошлом году выборы во Франции выиграл центрист Эммануэль Макрон, однако они не обратили внимания на то, что три его соперника — крайне правая Марин Ле Пен, консерватор Франсуа Фийон и бывший троцкист Жан-Люк Меланшон — были настроены откровенно пропутински и в сумме набрали в первом туре в два раза больше голосов, чем Макрон.

В Германии же в список самых откровенных фанатов Путина входят как крайне правая «Альтернатива для Германии», так и социалистическая Левая партия.

Как лидер «ревизионистской державы», Путин олицетворяет собой стремления недовольных. Бывший офицер КГБ стремится, чтобы его считали «защитником традиционного христианства, непримиримым борцом с правами геев и воинствующим националистом».

Его плохо скрываемое презрение к ЕС и его либеральной миграционной политике нравится таким людям, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Чехии Милош Земан.

И, разумеется, нельзя забывать и про Дональда Трампа, который называл российского президента «сильным лидером». И члены Республиканской партии верно следуют его примеру. В прошлом году один опрос показал, что 49% сторонников Трампа считают Россию либо другом, либо союзником — и это несмотря на «растущее количество улик», доказывающих «вмешательство Кремля» в американскую политику.

«Фанаты Путина» в Америке предпочитают не обращать внимания на тот факт, что своей мировой популярностью он обязан статусу «путеводной звезды антиамериканизма», который объясняет, почему левые и правые преодолевают в этом плане свои традиционные разногласия.

Резкая критика российского президента в адрес НАТО и предполагаемого вмешательства США в ход «цветных революций» на постсоветском пространстве вызывает сочувствие тех, кого раздражает господство США.

Кроме того, по мнению издания, у фан-клуба Путина есть ещё один «маленький грязный секрет» — расизм. Мало кто из американских консерваторов и европопулистов с таким же энтузиазмом, как к Путину, относится к «авторитарным» лидерам Китая, Турции или Египта.

То, что среди «диктаторов» Путину отдают предподчение такие сторонники превосходства белой расы, как Ричард Спенсер, — это вряд ли совпадение, уверена газета.

«За развитием ситуации стоит понаблюдать. Аналитики часто говорят, что Россия серьёзно отстаёт от конкурирующих держав в плане мягкой силы. Нахождение Путина в положении любимого всеми деспота говорит о том, что это не совсем так»,

— подводит итог The Washington Post.

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