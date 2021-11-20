The Wall Street Journal: Путин заставил Запад забыть об "угасающей России"

The Wall Street Journal выдал неожиданную для сегодняшней политики Запада статью. Журналисты восхитились "русским силачом" Владимиром Путиным и заявили о том, что наш президент заставил Запад забыть об "угасающей России".

В материале под авторством аналитиков Юджина Румера и Эндрю С. Вайса высказывается точка зрения о том, что Владимир Путин за время руководства страной сделал всё возможное, чтобы западные страны даже не думали о том, что Россия может быть слабой. Он также сделал так, чтобы Москва имела крепкие позиции во всевозможных важных областях. Кроме того, он модернизировал армию, улучшил международную торговлю топливом и окружил свою страну кольцом дружественных государств. Владимир Путин таже дал понять зарубежным партнёрам, что основным условием для НАТО остаётся отказ от расширения на восток.

По мнению журналистов, "Путин пустил по ветру корыстные западные нарративы" об "угасающей" России, а также любой скептицизм "по поводу его способности занять достойное место на мировой арене".

"Российский силач давно уяснил жизненные уроки, которые извлёк на извилистых улицах Ленинграда в 1960-х", - написали журналисты, приведя в пример фразу Путина: "Если драка неизбежна, ты должен нанести первый удар".

Авторы также добавили, что президент России успешно овладел навыком "заставлять более сильные державы иметь дело с ним на его собственных условиях".