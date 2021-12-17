The Wall Street Journal прозрел: русские и китайцы договорились - США проиграли

Авторы The Wall Street Journal прозрели и поспешили поделиться откровением с читателями. Публикацию они посвятили тому, как русские и китайцы договорились. Получается, что США автоматически проиграли?

Президент России Владимир Путин пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции. В отчёте русского МИД появились слова об оставшихся позади испытаниях в отношениях между двумя странами.

Журналисты The Wall Street Journal с удивлением отметили, что сотрудничество России и Китая крепнет день ото дня. Произошло стратегическое сближение "двух самых грозных геополитических соперников Америки", отмечается в статье. Мол, Москва и Пекин будут работать ради "сокращения американской мощи и процветания".

Русские и китайцы договорились. В качестве примера приводятся участившиеся совместные военные учения. Ситуация вокруг Украины (по мнению американских журналистов, она "раздута Путиным") отвлекает Вашингтон от оказания помощи Тайваню. Других "доказательств" авторы тоже перечислили немало.

В конце публикации делается вывод, что взаимодействие Москвы и Пекина "угрожает международному порядку под руководством США".