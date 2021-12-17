Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русский на Су-27 заставил француза понервничать: Видео манёвра разлетелось по ми...
"Похороним пол-Украины": Генерал СБУ поспорил с Зеленским о танках на ...
"Будут спасать свои шкуры": Воин Донбасса указал на бесчестие офицеров...
Захарова осталась в восторге от разоблачения Зеленского на Украине
Главная / Политика

The Wall Street Journal прозрел: русские и китайцы договорились - США проиграли

17 декабря 2021, 02:25  •  119 • Политика
Авторы The Wall Street Journal прозрели и поспешили поделиться откровением с читателями. Публикацию они посвятили тому, как русские и китайцы договорились. Получается, что США автоматически проиграли?
Президент России Владимир Путин пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции. В отчёте русского МИД появились слова об оставшихся позади испытаниях в отношениях между двумя странами.
Журналисты The Wall Street Journal с удивлением отметили, что сотрудничество России и Китая крепнет день ото дня. Произошло стратегическое сближение "двух самых грозных геополитических соперников Америки", отмечается в статье. Мол, Москва и Пекин будут работать ради "сокращения американской мощи и процветания".
Русские и китайцы договорились. В качестве примера приводятся участившиеся совместные военные учения. Ситуация вокруг Украины (по мнению американских журналистов, она "раздута Путиным") отвлекает Вашингтон от оказания помощи Тайваню. Других "доказательств" авторы тоже перечислили немало.
В конце публикации делается вывод, что взаимодействие Москвы и Пекина "угрожает международному порядку под руководством США".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



119
Источник
Похожие новости
16 декабря 2021, 22:55
Последствия отключения России от SWIFT: Будет не то, что все ожидают - Myśl Polska
17 декабря 2021, 00:40
Русский адмирал выступил с предупреждением по Украине: "Нам бы не провалиться"
16 декабря 2021, 22:55
"Карикатурность пугает": Захарова высказалась о решении Берлина по поводу русских дипломатов
17 декабря 2021, 00:40
Сокуров покаялся после покушения на целостность России: "Я дилетант"
17 декабря 2021, 00:40
Путин дал поручения кабмину, Госдуме, Центробанку: Касается персональных данных
17 декабря 2021, 02:25
The Wall Street Journal прозрел: русские и китайцы договорились - США проиграли
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 декабря 2021, 00:40
Русский адмирал выступил с предупреждением по Украине: "Нам бы не провалиться&qu...
17 декабря 2021, 00:40
Сокуров покаялся после покушения на целостность России: "Я дилетант"
17 декабря 2021, 00:40
Молдавия очень хочет в Европу, но пока не берут
17 декабря 2021, 00:40
Путин дал поручения кабмину, Госдуме, Центробанку: Касается персональных данных
17 декабря 2021, 01:45
Бюджетная поддержка: как США продолжают оказывать военную помощь Украине
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 декабря 2021, 04:00
Ответ русских на инцидент с судном "Донбасс" возмутил ВМС Украины
10 декабря 2021, 14:35
Путин тайно провёл две исторические спецоперации: Детали раскрыли только сейчас
13 декабря 2021, 03:15
Не большой, не маленький - хороший. Загадочное заявление Путина стало цитатой недели
12 декабря 2021, 17:55
"Ну, красный скажи": В деле Протасевича всплыл странный разговор пилота с диспетчером
16 декабря 2021, 15:20
В ближайшие полгода поставок российского газа не будет, «Газпром» остановил прокачку
10 декабря 2021, 03:30
Пыл Зеленского остудили морской водой: "Россия по вашим правилам играть не будет"
16 декабря 2021, 08:55
США преподали Москве и Пекину урок
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.