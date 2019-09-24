The Wall Street Journal: Последует тщательная проверка вмешательства Байдена в дела Украины

Американское издание – о последствиях «телефонного скандала»

В Соединённых Штатах всё сильнее разгорается скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины , эта тема сегодня стала главной во всех американских изданиях. Раздаются требования опубликовать стенограмму этого телефонного разговора. Однако одна из самых влиятельных американских газет Wall Street Journal предупреждает – это создаст опасный прецедент.

«Неужели мы действительно хотим, чтобы все вокруг знали подробности личных разговоров Трампа с мировыми лидерами?», – задаёт вопрос Wall Street Journal в редакционной статье.

Тем более что исполняющий обязанности директора национальной разведки с этим не согласился, проконсультировавшись с офисом юридического советника министерства юстиции.

Трамп признаёт, что он попросил нового президента Украины Владимира Зеленского провести расследование в отношении Джо Байдена (Joe Biden) в рамках борьбы с коррупцией на Украине, что, по мнению Wall Street Journal , было ошибкой, поскольку он попытался втянуть лидера другого государства в американскую внутреннюю политику.

Такие просьбы обычно приводят к политическим проблемам, однако если всё это сопровождалось угрозой блокирования военной помощи Украине, то всё выглядит намного хуже. И хотя Трамп уверяет, что никаких разговоров об «услуге за услугу» не было, но всем известно, что в июле Трамп внезапно приостановил оказание военной помощи Украине. И только после вмешательства Конгресса США военную помощь удалось разблокировать.

По мнению издания, «Зеленский, несомненно, понял потенциальную опасность, которая грозила его стране в случае невыполнения просьбы Трампа, даже если Трамп не озвучил эту просьбу напрямую».

Интересно рассуждает Wall Street Journal, квалифицируя «просьбу» американского президента к президенту украинскому как попытку привлечь иностранного лидера к американским внутренним делам. То есть, когда Джо Байден вмешивался в назначение и увольнение украинского генерального прокурора в связи с расследованием, которое могло пролить свет на дела его семьи на Украине, это не ошибка! Попахивает двойными стандартами, а старание издания увязать разговор Трампа с Зеленским с предоставлением военной помощи Украине вызывает стойкие подозрения в том, что Wall Street Journal подсовывает американскому обществу идею о шантаже.

Однако, издание нашло в себе силы взглянуть на скандал и с иной колокольни.

«Но представьте себе, что случилось бы, если бы общественность узнала подробности телефонных разговоров Кеннеди во время Карибского ракетного кризиса или разговоров Никсона в период арабо-израильской войны 1973 года. Мы ступаем на опасную тропу, если чиновники нашей разведки считают, что они могут свободно использовать закон о защите осведомителей каждый раз, когда им не нравится президент или его политика. Мало кто из журналистов, ухватившихся за тему телефонного разговора Трампа с Зеленским, удосужился вспомнить о том, что демократы и предвыборный штаб Клинтон спонсировали обвинения против Трампа, чтобы одержать над ним победу в 2016 году. Те обвинения так и остались неподтверждёнными. И в результате никаких убедительных доказательств сговора Трампа и России найдено не было», – говорится в статье.

Сторонники Байдена также должны понять, что после появления информации о содержании того телефонного разговора последует тщательная проверка вмешательства Байдена в дела Украины.

Издание напоминает: сегодня уже известно, как, будучи вице-президентом США, Байден угрожал Порошенко отказать в кредитах, если не уволят прокурора, занимавшегося расследованием коррупционных схем. Оказалось, что тот прокурор проводил проверку деятельности украинской газовой компании, где сын Байдена Хантер Байден (Hunter Biden) был одним из членов совета директоров. В результате прокурора уволили. Байден теперь уверяет, что действовал исключительно в интересах Соединённых Штатов, а не своего сына. Может быть, это и так, но есть ли у демократов после этого право обвинять Трампа?

«Теперь СМИ будут активно продвигать идею импичмента, а Трамп назовёт происходящее очередной охотой на ведьм. Если не появятся доказательства более пагубного поведения Трампа, этот скандал, скорее всего, закончится ничем. Однако американцам нужно будет учесть всё это в преддверии выборов 2020 года, когда им придётся решить, кто представляет больший риск для благосостояния их страны – Трамп или его фанатичные оппоненты», – делает вывод Wall Street Journal .

А что до роли Зеленского, оказавшегося меж двух американских огней, его судьба менее всего интересует Wall Street Journal.