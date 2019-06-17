The Wall Street Journal: Минск делает ставку на Китай

«Прежде президента Белоруссии Александра Лукашенко сторонились, считая его последним диктатором Европы. Он занимает пост президента страны уже 25 лет, и правит Белоруссией железной рукой. Белоруссия – государство с населением в 9,5 миллиона человек, расположенное в центре Евразии, – превращается в новую арену соперничества между Россией, Западом и Китаем», – сообщает The Wall Street Journal, одно из крупнейших американских изданий.

Издание отмечает, что Лукашенко сумел воспользоваться этим обстоятельством, чтобы добиться оттепели в отношениях с Западом и увеличения объёма китайских инвестиций, несмотря на то что «трения в отношениях с Москвой угрожают независимости Белоруссии» (по мнению американской прессы, разумеется).

Автор статьи Ярослав Трофимов уверяет, что сегодня Москва усиливает давление и хочет объединить Россию и Беларусь в одно Союзное государство. При этом автор приводит в доказательство слова Владимира Путина о том, что белорусы и россияне – это один народ. Видимо, Трофимов плохо понимает русский язык.

По мнению автора, проект создания Союзного государства для Беларуси грозит растворением в России. Именно поэтому Лукашенко пытается замедлить процесс реализации этого плана.

«Чтобы оградить Белоруссию от рисков, Лукашенко стремится уменьшить долю России в белорусской торговле с почти половины до одной трети. Ещё одну треть он хочет отдать Западу, а остаток разделить между Китаем и другими рынками. Достичь этой цели будет непросто, учитывая, что ключевой экспорт Белоруссии сегодня – это продукция, производимая из российской нефти, которую Москва фактически субсидирует», – пишет Трофимов.

«Давайте говорить начистоту: сегодня Белоруссия не независима – по крайней мере, в экономическом смысле», – цитирует издание оппозиционного депутата белорусского парламента Анну Канопатскую.

The Wall Street Journal подчёркивает, что Лукашенко пытается уменьшить зависимость Белоруссии от Москвы с 2014 года, когда на Украине началась война, при этом он пытается занимать нейтральную позицию в украинском конфликте.

И такое изменение позиции Минска заставило Запад пересмотреть его отношение к Белоруссии, отмечает издание.

«Геополитическая ситуация изменилась, в нашем регионе разгорелись новые конфликты, и США увидели, что Белоруссия – это вовсе не придаток какой-либо другой страны», – заявил министр иностранных дел Беларуси Макей. Впрочем, он добавил при этом, что «не стоит делать слишком высокие ставки на разногласия Белоруссии и России».

Но, похоже, что Запад всё-таки пытается делать ставки на эти разногласия, хотя The Wall Street Journal и приводит в оправдание цитату какого-то американского чиновника: «Мы не пытаемся рассорить Белоруссию и Россию. Мы хотим видеть независимую Белоруссию, которая сможет принимать самостоятельные решения и выбирать свой собственный путь. В изоляции Белоруссии никто не заинтересован».

Однако к таким уверениям относятся скептически даже сами представители белорусской оппозиции, которые уже не уповают на поддержку Запада.

«Сегодня я понимаю, что никто нам не поможет», – жалуется белорусский поэт и писатель Владимир Некляев, который баллотировался в президенты в 2010 году.

«Соседняя Литва, которая пытается помешать Белоруссии построить атомную станцию недалеко от её границы, тоже настроена скептически, и она уже заблокировала несколько попыток Евросоюза укрепить связи с Минском. По словам министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, вне зависимости от проекта Союзного государства система безопасности и Вооружённые силы Белоруссии глубоко связаны с Россией. Линкявичюс считает, что не замечать этого было бы наивно», – говорится в статье.

Таким образом, утратив веру в помощь Запада, Лукашенко сегодня надеется получить поддержку со стороны набирающего мощь Китая. Тем более что железнодорожный путь, связывающий Китай и рынки Евросоюза, пролегает через территорию Белоруссии. В прошлом году через Белоруссию из Китая на европейские рынки было доставлено 332 тысячи контейнеров грузов – это примерно в 10 раз больше, чем в 2014 году, отмечает издание.

В аэропорту Минска появились указатели на китайском языке, а недалеко от него уже началось строительство гигантского промышленного парка, в который китайцы вложили более миллиарда долларов и в котором будут жить и работать 130 тысяч человек.

«Но при всех этих успехах на долю Китая приходится всего 5% белорусской торговли, и пройдёт немало времени, прежде чем Китай сможет бросить вызов мощному влиянию России», – делает вывод The Wall Street Journal.