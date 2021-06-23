The Times: Венгрия обвиняет Евросоюз

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Брюссель в том, что он навязывает свои условия странам Европейского Союза. Если же правительства этих стран проявляют непокорность, Брюссель готов их наказывать, несмотря на то, что избраны они народом. Орбан уверен: тем правительствам, которые стараются поддерживать национальные интересы, придётся побороться с теми, кто стремится к созданию европейской империи»,

– пишет ежедневная британская газета The Times, одна из самых известных газет в мире.

Издание напоминает, что на прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против венгерского законопроекта, запрещающего пропаганду гомосексуализма, жёстко раскритиковала его и заявила, что в этом случае необходимо провести тщательную проверку «в отношении потенциальных нарушений принципа верховенства права со стороны Будапешта».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий венгерское правительство с 2010 года, не раз конфликтовал с Еврокомиссией, которая не может смириться с его авторитарной политикой. На этот раз он обвинил Урсулу фон Ляйен и заодно все институты Евросоюза в том, что они пытаются навязать свои условия. Всё это, по мнению Орбана, не соответствует демократическим принципам, о которых так часто говорят в Брюсселе, но о которых сразу же забывают, когда речь идёт о тех странах, правительства которых не нравятся Еврокомиссии.

Всё это Виктор Орбан заявил в своём выступлении «по случаю тридцатой годовщины окончания вывода советских войск из Венгрии в 1991 году».

«В Брюсселе заправляют люди, которые считают, что интеграция в Европейский Союз и есть конечная цель каждой из стран этого союза. Поэтому тем демократам, которые поддерживают националистическую линию, придётся побороться с теми, кто стремится создать Европейскую империю»,

– цитирует выступление венгерского премьера The Times.

Издание напоминает, что не только венгерское правительство не согласно с политикой Евросоюза, особенно это касается распределения миграционных квот и некоторых реформ в области конституционного права. Такое же консервативное правительство и в Польше. Однако в Брюсселе считают подобное поведение этих стран противоречащим общим европейским правилам, что будет рассматриваться как «нарушение принципа верховенства права».

В настоящее время Европарламентом, Еврокомиссией и Советом ЕС запущен проект под названием Future of Europe («Будущее Европы»), в ходе которого планируется обсуждение будущего Евросоюза, отмечает издание. Однако Виктор Орбан планирует использовать этот проект для уменьшения власти Брюсселя. Глава правительства Венгрии выступает за роспуск Европарламента. По его мнению, необходимо изменить выборы депутатов в Европарламент: вместо прямого голосования назначать депутатов в Европарламент должны национальные парламенты стран Евросоюза.

В Брюсселе уже обвинили Орбана в том, что он выступает против демократических принципов, положенных в основу Евросоюза. Тогда как сам премьер-министр Венгрии уверен: «Европейский парламент доказал, что это тупиковый путь в плане соответствия критериям европейской демократии».