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The Times: Великобритания может устроить дипломатический бойкот ОИ-2022 в Пекине
20 ноября 2021, 08:05 • 176 • Политика
Такое решение британских властей может быть обусловлено недовольством "ситуацией с правами человека в Китае"
Великобритания может прибегнуть к дипломатическому бойкоту предстоящих Олимпийских игр в Пекине, которые должны пройти в феврале будущего года. Как сообщает газета The Times, премьер-министр страны Борис Джонсон действительно рассматривает такую возможность. Причина заключается в том, что Лондон категорически не устраивает "ситуация с правами человека в Китае".
По данным издания, в правительстве Великобритании на эту тему ведутся оживлённые дебаты. Активнее всех идею дипломатического бойкота поддерживает глава британского МИД Лиз Трасс, которая заняла более принципиальную позицию, чем её предшественник Доминик Рааб. В одном из своих выступлений Трасс обвинила Пекин в совершении геноцида путём преследования мусульман-уйгуров.
Интересно, что, как отмечает The Times, сам Джонсон "более аккуратен" в этом вопросе.
Ранее о возможности дипломатического бойкота Игр-2022 в Китае заявил президент США Джо Байден. Если какая-либо из стран примет такое решение, это будет означать, что ни один её политик или чиновник не сможет присутствовать на Олимпиаде в Пекине.
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