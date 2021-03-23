The Times "стёрла" Украину с карты Европы, а Белоруссия "приросла" землями

Британское издание The Times "стёрло" Украину с карты Европы, а вот Белоруссия, наоборот, "приросла" землями. Карта Европы без Украины обратила на себя внимание политологов.

Карта Европы без Украины попала на глаза политологу Владимиру Корнилову. Такую иллюстрацию к новости о распространении коронавирусной инфекции поместила на своей странице британская газета The Times.

На карте обозначены очаги распространения вируса, но Украина там, как заметил эксперт, обозначена как Беларусь.

На своей странице в Twitter Корнилов иронично заметил, что это просто "предательство" со стороны Британии. Он также отметил, что неожиданно Белоруссия стала больше, так как "приросла новыми территориями".