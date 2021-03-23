Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми рассказал, когда США придётся поволноваться из-за русских: "У них ост...
Секретный объект - в щепки: ВКС России нанесли мощный удар по иностранным спецсл...
Трампу хватило четырёх слов о Байдене - зал потонул в диком хохоте
Крым взяли. Теперь что берём? В решении Путина увидели намёк
Главная / В мире

The Times "стёрла" Украину с карты Европы, а Белоруссия "приросла" землями

23 марта 2021, 17:35  •  123 • В мире
Британское издание The Times "стёрло" Украину с карты Европы, а вот Белоруссия, наоборот, "приросла" землями. Карта Европы без Украины обратила на себя внимание политологов.
Карта Европы без Украины попала на глаза политологу Владимиру Корнилову. Такую иллюстрацию к новости о распространении коронавирусной инфекции поместила на своей странице британская газета The Times.
На карте обозначены очаги распространения вируса, но Украина там, как заметил эксперт, обозначена как Беларусь.
На своей странице в Twitter Корнилов иронично заметил, что это просто "предательство" со стороны Британии. Он также отметил, что неожиданно Белоруссия стала больше, так как "приросла новыми территориями".
Фото: скриншот Twitter/Kornilov1968

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



123
Источник
Похожие новости
22 марта 2021, 19:35
Американцы попытались пробить защиту "Спутника V" через патент
23 марта 2021, 01:05
Расовая борьба не может отменить борьбу классовую
23 марта 2021, 15:45
После бравады у границ России эсминец США проводили пословицей с намёком: "Когда змея хочет умереть"
22 марта 2021, 23:15
На коленях - и в загон: Происходящее на границе США описали в нескольких фото
23 марта 2021, 12:55
Погибли 10 человек, нападавший задержан: что известно о стрельбе в Колорадо
23 марта 2021, 01:55
Ядерный диалог: почему Москва считает необходимым привлечь Лондон к переговорам по стратегической стабильности
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 марта 2021, 01:05
"Путин высоко возносится": Норвежец разгадал тайну таёжных фотографий прези...
23 марта 2021, 02:55
"Симуляция мирного процесса": Бойцов ВСУ после убийства старика сравнили с ...
23 марта 2021, 06:35
"Не готовы ввязываться": Запад предал Украину ещё в 2014-м. Экс-глава СНБО ...
23 марта 2021, 10:15
Украинский политолог едва сдержался после слов о крови на Зеленском: Эмоции не скрыла...
23 марта 2021, 01:05
Нашествие кораблей НАТО в Черном море: Почему украинцы рано радуются
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 марта 2021, 01:00
Украина заикнулась о "долге Германии" и тут же получила ответ: "Не было такой страны"
19 марта 2021, 03:35
США решили спихнуть сомнительную вакцину: Русские отреагировали известной поговоркой
20 марта 2021, 07:05
Слова Байдена о Путине могут обернуться войной для Украины, — Аваков
20 марта 2021, 04:20
"Владимир, ничего личного". И снова храп": У Байдена нашли тяжкий недуг
21 марта 2021, 01:25
Меджлисовцы: Мы были готовы начать резню в Крыму, да Киев не решился
22 марта 2021, 00:20
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцами-бунтарями
20 марта 2021, 11:40
Сам ходил: Старый политический анекдот стал хитом после падения Байдена
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.